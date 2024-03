Реал Мадрид поздравил пилота Феррари с победой на Гран-при Австралии

Испанец Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари», сумел выиграть Гран-при Австралии. Мадридский «Реал» в социальных сетях поздравил своего болельщика с этим успехом.

«Поздравляем Карлоса Сайнса с впечатляющей победой на Гран-при Австралии всего через несколько дней после операции.

Мы гордимся тем, что такой великий мадридист, как вы, является примером преодоления препятствий, и мы всегда рады вашим успехам», – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что прошлую гонку в Саудовской Аравии Сайнс пропустил из-за операции на аппендиксе. Победа позволила Карлосу подняться на четвертое место в общем зачете Ф-1 этого сезона.

Congratulations on your spectacular Australian Grand Prix victory just a few days after your operation, @Carlossainz55. We are proud that a great madridista like you is an example of how to overcome obstacles and we are always happy about your success.