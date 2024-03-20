Сборная Сан-Марино снова забила! Серениссима установила исторический рекорд
К сожалению, команда не сумела победить, уступив Сент-Китс и Невис 1:3
20 марта состоялся товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Сент-Китс и Невис. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Хозяева открыли счет на 21-й минуте. Филиппо Берарди реализовал пенальти.
Национальная команда Сан-Марино забила в 4-м поединке подряд. Для них это исторический рекорд.
Ранее «Серениссима» забивала в ворота Дании, Казахстана и Финляндии.
ВИДЕО. Сборная Сан-Марино снова забила! Сиятельные установили исторический рекорд
San Marino (who haven’t won in 20 years) are up 1-0 over Saint Kitts and Nevis thanks to this penalty from Filippo Berardi 🇸🇲🇸🇲 #SMRskn #SanMarino pic.twitter.com/6mT6rn4G36— Dan Godlewski (@Danthfc_) March 20, 2024
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