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20 марта 2024, 23:49 | Обновлено 20 марта 2024, 23:57
348
0

Сборная Сан-Марино снова забила! Серениссима установила исторический рекорд

К сожалению, команда не сумела победить, уступив Сент-Китс и Невис 1:3

20 марта 2024, 23:49 | Обновлено 20 марта 2024, 23:57
348
0
Сборная Сан-Марино снова забила! Серениссима установила исторический рекорд
Twitter

20 марта состоялся товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Сент-Китс и Невис. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте. Филиппо Берарди реализовал пенальти.

Национальная команда Сан-Марино забила в 4-м поединке подряд. Для них это исторический рекорд.

Ранее «Серениссима» забивала в ворота Дании, Казахстана и Финляндии.

ВИДЕО. Сборная Сан-Марино снова забила! Сиятельные установили исторический рекорд

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Источник Sport.ua
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