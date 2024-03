Сборная Сан-Марино снова забила! Серениссима установила исторический рекорд

20 марта состоялся товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Сент-Китс и Невис. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте. Филиппо Берарди реализовал пенальти.

Национальная команда Сан-Марино забила в 4-м поединке подряд. Для них это исторический рекорд.

Ранее «Серениссима» забивала в ворота Дании, Казахстана и Финляндии.

ВИДЕО. Сборная Сан-Марино снова забила! Сиятельные установили исторический рекорд

San Marino (who haven’t won in 20 years) are up 1-0 over Saint Kitts and Nevis thanks to this penalty from Filippo Berardi 🇸🇲🇸🇲 #SMRskn #SanMarino pic.twitter.com/6mT6rn4G36