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  4. ВИДЕО. Положил в девятку. Степанов забил за Байер 15-й гол в сезоне
Германия
03 марта 2025, 23:59 | Обновлено 04 марта 2025, 00:15
141
0

ВИДЕО. Положил в девятку. Степанов забил за Байер 15-й гол в сезоне

Артем отметился результативным ударом в матче с Айнтрахтом U-19

03 марта 2025, 23:59 | Обновлено 04 марта 2025, 00:15
141
0
ВИДЕО. Положил в девятку. Степанов забил за Байер 15-й гол в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард «Байера» U-19 Артем Степанов отличился забитым мячом в матче молодежной лиги Германии с «Айнтрахтом» U-19.

На 57-й минуте встречи после паса партнера по команде 17-летний нападающий вышел на свидание с вратарем соперников и хладнокровно его перехитрил, пробив метров с 17 в правую от себя девятку. Артем сравнял счет в матче (1:1), и этот гол был последним во встрече.

В текущем сезоне Степанов сыграл на клубном уровне 23 матча, забил 15 мячей и сделал 3 ассиста.

Ранее Степанов провел суперматч за Байер U-19, отличившись дублем и результативной передачей.

ВИДЕО. Положил в девятку. Степанов забил за Байер 15-й гол в сезоне

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Артем Степанов Байер Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Байер U-19
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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