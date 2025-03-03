Украинский форвард «Байера» U-19 Артем Степанов отличился забитым мячом в матче молодежной лиги Германии с «Айнтрахтом» U-19.

На 57-й минуте встречи после паса партнера по команде 17-летний нападающий вышел на свидание с вратарем соперников и хладнокровно его перехитрил, пробив метров с 17 в правую от себя девятку. Артем сравнял счет в матче (1:1), и этот гол был последним во встрече.

В текущем сезоне Степанов сыграл на клубном уровне 23 матча, забил 15 мячей и сделал 3 ассиста.

Ранее Степанов провел суперматч за Байер U-19, отличившись дублем и результативной передачей.

ВИДЕО. Положил в девятку. Степанов забил за Байер 15-й гол в сезоне