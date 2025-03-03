ВИДЕО. Положил в девятку. Степанов забил за Байер 15-й гол в сезоне
Артем отметился результативным ударом в матче с Айнтрахтом U-19
Украинский форвард «Байера» U-19 Артем Степанов отличился забитым мячом в матче молодежной лиги Германии с «Айнтрахтом» U-19.
На 57-й минуте встречи после паса партнера по команде 17-летний нападающий вышел на свидание с вратарем соперников и хладнокровно его перехитрил, пробив метров с 17 в правую от себя девятку. Артем сравнял счет в матче (1:1), и этот гол был последним во встрече.
В текущем сезоне Степанов сыграл на клубном уровне 23 матча, забил 15 мячей и сделал 3 ассиста.
Ранее Степанов провел суперматч за Байер U-19, отличившись дублем и результативной передачей.
ВИДЕО. Положил в девятку. Степанов забил за Байер 15-й гол в сезоне
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