Германия24 февраля 2025, 11:55 |
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ВИДЕО. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19
Украинский нападающий помог своей команде одержать уверенную победу
24 февраля 2025, 11:55 |
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В субботу, 23 февраля 2025 года, состоялся матч 4-го раунда молодежной лиги НФС между юношескими командами леверкузенского «Байера» и «Хоффенхайма».
В основе «фармацевтов» на поле появился 17-летний украинский нападающий Артем Степанов. Юному форварду удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Своими результативными действиями украинцу удалось принести своей команде победу с убедительным счетом 4:0.
ВИДЕО в Telegram. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19
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