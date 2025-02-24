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  4. ВИДЕО. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19
Германия
24 февраля 2025, 11:55 |
314
0

ВИДЕО. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19

Украинский нападающий помог своей команде одержать уверенную победу

24 февраля 2025, 11:55 |
314
0
ВИДЕО. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В субботу, 23 февраля 2025 года, состоялся матч 4-го раунда молодежной лиги НФС между юношескими командами леверкузенского «Байера» и «Хоффенхайма».

В основе «фармацевтов» на поле появился 17-летний украинский нападающий Артем Степанов. Юному форварду удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Своими результативными действиями украинцу удалось принести своей команде победу с убедительным счетом 4:0.

ВИДЕО в Telegram. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19

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Артем Степанов Байер Байер U-19 чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хоффенхайм Хоффенхайм U-19 видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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