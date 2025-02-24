ВИДЕО. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19

В субботу, 23 февраля 2025 года, состоялся матч 4-го раунда молодежной лиги НФС между юношескими командами леверкузенского «Байера» и «Хоффенхайма».

В основе «фармацевтов» на поле появился 17-летний украинский нападающий Артем Степанов. Юному форварду удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Своими результативными действиями украинцу удалось принести своей команде победу с убедительным счетом 4:0.

ВИДЕО в Telegram. Дубль и ассист. Степанов провел суперматч за Байер U-19