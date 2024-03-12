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  4. Гол Мудрика, Роналду вылетел из АЛЧ, Калитвинцев ушел из Полесья
Досье
12 марта 2024, 06:31 |
293
0

Гол Мудрика, Роналду вылетел из АЛЧ, Калитвинцев ушел из Полесья

Главные новости за 11 марта на Sport.ua

12 марта 2024, 06:31 |
293
0
Гол Мудрика, Роналду вылетел из АЛЧ, Калитвинцев ушел из Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 марта.

1А. Челси с голом Мудрика обыграл Ньюкасл и приблизился к сорокам в таблице АПЛ
11 марта лондонцы выиграли у соперников со счетом 3:2 в 28-м туре чемпионата Англии

1Б. ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
Украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок

1В. Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
11 марта «Челси» переиграл «сорок» со счетом 3:2 в 28-м туре АПЛ

1Г. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Михаил и «пенсионеры» выиграли у «Ньюкасла» 3:2 в 28-м туре АПЛ

1Д. Челси – Ньюкасл – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги

2. Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
В четвертьфинале саудовский Аль-Наср уступил клубу Аль-Айн из ОАЭ

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой
Пока работать будет Сергей Шищенко

3Б. Названа сумма трансфера Луифера Эрнандеса в Полесье. Он уже заявлен на УПЛ
Житомирский клуб продолжает усиливать состав

4А. ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas
Смена технического спонсора произойдет после Евро-2024

4Б. Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
К матчу с Боснией будут готовиться Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
Ранее фамилия опытного защитника исчезла и с официального сайта «горняков»

5Б. Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Бывший игрок сборной Украины может стать агентом

6А. Известно, успеет ли восстановиться Цыганков до матча сборной с Боснией
Украинец прошел обследование после последней травмы

6Б. Источник: Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена
Но нужно подождать еще несколько дней

7А. Определилась первая половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Марта Костюк продолжает борьбу за трофей

7Б. Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года
Гаэль выиграл у Кэмерона Норри в трех сетах в 1/16 финала турнира

8А. Источник: скауты Ман Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины
Кирилл Дигтярь из «Металлиста» привлек к себе внимание топ-клуба

8Б. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ключевым игроком
Андрей Бацула получил новый договор от клуба

8В. Довбиком интересуется гранд Ла Лиги. Его ждут и предложения с АПЛ
Испанский журналист оценил варианты трансфера украинского форварда «Жироны»

9А. Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Эксперты видят горняков во 2-й корзине посева следующей Лиги чемпионов

9Б. Испания теряет шансы. Какие две страны получат бонусные места в ЛЧ
Лучшие 2 ассоциации рейтинга сезона получат дополнительный пропуск

10А. Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
36-летний форвард оказался ненужным даже родному «Интернасьоналу»…

10Б. ВАР в законе?
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков о годовом прогрессе в использовании ВАР в украинском футболе

10В. Рекордная квалификация Марусяка и возвращение Шиффрин. Итоги лыжной недели
Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта

10Г. У Симоне Индзаги лучший процент побед среди всех наставников серии А
Однако Валерий Василенко не уверен, что алленаторе «Интера» можно считать великим

10Д. Интрига в борьбе за Глобусы, фантомная победа Фийона Майе
Обзор самых интересных событий предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону

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Источник Sport.ua
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