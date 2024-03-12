Гол Мудрика, Роналду вылетел из АЛЧ, Калитвинцев ушел из Полесья

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 марта.

1А. Челси с голом Мудрика обыграл Ньюкасл и приблизился к сорокам в таблице АПЛ

11 марта лондонцы выиграли у соперников со счетом 3:2 в 28-м туре чемпионата Англии

1Б. ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ

Украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок

1В. Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол

11 марта «Челси» переиграл «сорок» со счетом 3:2 в 28-м туре АПЛ

1Г. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол

Михаил и «пенсионеры» выиграли у «Ньюкасла» 3:2 в 28-м туре АПЛ

1Д. Челси – Ньюкасл – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги

2. Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти

В четвертьфинале саудовский Аль-Наср уступил клубу Аль-Айн из ОАЭ

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой

Пока работать будет Сергей Шищенко

3Б. Названа сумма трансфера Луифера Эрнандеса в Полесье. Он уже заявлен на УПЛ

Житомирский клуб продолжает усиливать состав

4А. ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas

Смена технического спонсора произойдет после Евро-2024

4Б. Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1

К матчу с Боснией будут готовиться Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ

Ранее фамилия опытного защитника исчезла и с официального сайта «горняков»

5Б. Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься

Бывший игрок сборной Украины может стать агентом

6А. Известно, успеет ли восстановиться Цыганков до матча сборной с Боснией

Украинец прошел обследование после последней травмы

6Б. Источник: Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена

Но нужно подождать еще несколько дней



7А. Определилась первая половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Марта Костюк продолжает борьбу за трофей

7Б. Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года

Гаэль выиграл у Кэмерона Норри в трех сетах в 1/16 финала турнира

8А. Источник: скауты Ман Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины

Кирилл Дигтярь из «Металлиста» привлек к себе внимание топ-клуба

8Б. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ключевым игроком

Андрей Бацула получил новый договор от клуба

8В. Довбиком интересуется гранд Ла Лиги. Его ждут и предложения с АПЛ

Испанский журналист оценил варианты трансфера украинского форварда «Жироны»

9А. Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках

Эксперты видят горняков во 2-й корзине посева следующей Лиги чемпионов

9Б. Испания теряет шансы. Какие две страны получат бонусные места в ЛЧ

Лучшие 2 ассоциации рейтинга сезона получат дополнительный пропуск

10А. Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера

36-летний форвард оказался ненужным даже родному «Интернасьоналу»…

10Б. ВАР в законе?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков о годовом прогрессе в использовании ВАР в украинском футболе

10В. Рекордная квалификация Марусяка и возвращение Шиффрин. Итоги лыжной недели

Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта

10Г. У Симоне Индзаги лучший процент побед среди всех наставников серии А

Однако Валерий Василенко не уверен, что алленаторе «Интера» можно считать великим

10Д. Интрига в борьбе за Глобусы, фантомная победа Фийона Майе

Обзор самых интересных событий предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону