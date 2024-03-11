Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Эксперты видят горняков во 2-й корзине посева следующей Лиги чемпионов
Специалисты из Football Rankings 11 марта обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25 с учетом развития событий в национальных чемпионатах.
Эксперты видят донецкий «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
Аналитики прогнозируют киевскому «Динамо» место во 2-й корзине основного раунда Лиги конференций 2024/25.
А вот в основной этап Лиги Европы 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.
В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд (на 4 больше, чем в текущем формате).
Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Для жеребьевки 36 участников будут распределены по 4 корзинам по 9 клубов в каждой в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях).
Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.
8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие позиции с 9 по 24, проведут двухматчевый дополнительный раунд, и его победители выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие позиции 25–36, завершат евросезон. Затем будут проведены матчи в традиционной сетке из 16 команд по системе плей-офф на выбывание.
Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой правилом УЕФА, которым решено поощрить высокорейтинговых клубов. Горняки могут попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.
Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие 3 условия:
- Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
- Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ
- «Славия» Прага (53 очка) и «Динамо» Загреб (51) не должны обогнать «Шахтер» (63) в клубном рейтинге («Копенгаген» из этой гонки уже выбыл).
Гонка за место в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25
Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
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