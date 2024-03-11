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Лига чемпионов
11 марта 2024, 23:23 | Обновлено 12 марта 2024, 00:24
1975
7

Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках

Эксперты видят горняков во 2-й корзине посева следующей Лиги чемпионов

11 марта 2024, 23:23 | Обновлено 12 марта 2024, 00:24
1975
7
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
ФК Шахтер

Специалисты из Football Rankings 11 марта обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25 с учетом развития событий в национальных чемпионатах.

Эксперты видят донецкий «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Аналитики прогнозируют киевскому «Динамо» место во 2-й корзине основного раунда Лиги конференций 2024/25.

А вот в основной этап Лиги Европы 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.

В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд (на 4 больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Для жеребьевки 36 участников будут распределены по 4 корзинам по 9 клубов в каждой в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях).

Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие позиции с 9 по 24, проведут двухматчевый дополнительный раунд, и его победители выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие позиции 25–36, завершат евросезон. Затем будут проведены матчи в традиционной сетке из 16 команд по системе плей-офф на выбывание.

Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой правилом УЕФА, которым решено поощрить высокорейтинговых клубов. Горняки могут попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие 3 условия:

  • Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
  • Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ
  • «Славия» Прага (53 очка) и «Динамо» Загреб (51) не должны обогнать «Шахтер» (63) в клубном рейтинге («Копенгаген» из этой гонки уже выбыл).

Гонка за место в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Лига конференций без динамо
Опущенцы дырявые со своего любимого 4 места уже кукарекают 
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+1
nick07
Це вже по якому колу цю "аналітику" запустили)))
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+1
nicksaf
Опять эти сказки про подлого чемпиона.
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0
2thoughtful
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-1
Лига конференций без динамо
Действующий чемпион выиграет как всегда чемпионат и будет играть в группе ЛЧ, как бы дырявые опущенцы не кукарекали бы,вы главное  удерживайте своё четвертое место любимое и береги очко для квалиф Лке 
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-5
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