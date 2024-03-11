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Лига чемпионов
11 марта 2024, 23:57 | Обновлено 12 марта 2024, 00:21
860
1

Испания теряет шансы. Какие две страны получат бонусные места в ЛЧ

Лучшие 2 ассоциации рейтинга сезона получат дополнительный пропуск

11 марта 2024, 23:57 | Обновлено 12 марта 2024, 00:21
860
1
Испания теряет шансы. Какие две страны получат бонусные места в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшие две ассоциации из рейтинга УЕФА за год получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2024/25.

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В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).

Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

  • для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)
  • дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)
  • по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы, квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

В сезонном рейтинге впереди:

  • Италия (16.7571), Германия (15.500), Англия (14.625), Франция (14.416), Испания (13.437),

Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25. Наилучшие шансы имеют Италия и Германия. А вот Испания, похоже, выбывает из гонки, ведь и Вильярреал, скорее всего, вылетит из Лиги Европы после фиаско в матче с Марселем (0:4).

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25 (топ-10)

Расклад по командам для топ-4

Результаты команд из топ-3 рейтинга

Пятилетний рейтинг УЕФА

Страны-лидеры в сезонном рейтинге УЕФА за сезон 2023/24

Результаты 1/8 финала Лиги Европы (первые матчи)

Результаты 1/8 финала Лиги конференций (первые матчи)

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Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Був нормальний зрозумілий формат, замутили якусь х..ню. 
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