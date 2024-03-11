ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas
Смена технического спонсора произойдет после Евро-2024
Национальная сборная Украины по футболу получит нового технического спонсора, сообщает блогер и комментатор Виктор Вацко.
По информации источника, на замену компании Joma придет бренд Adidas. Произойдет это после чемпионата Европы, который состоится летом 2024 года.
Отмечается, что сотрудничество Украинской ассоциации футбола и немецкой компании не будет ограничиваться только изготовлением формы. Adidas также будет участвовать в социальных проектах, как, например, построение футбольных площадок, а также открытии фан-шопов сборной Украины в крупных городах.
Сначала сборная Украины будет играть в шаблонных вариантах формы от Adidas, но с осени 2025 года должна получить эксклюзивный дизайн экипировки.
ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas
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