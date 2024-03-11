Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 16:15 |
2827
0

ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas

Смена технического спонсора произойдет после Евро-2024

11 марта 2024, 16:15 |
2827
0
ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Украины по футболу получит нового технического спонсора, сообщает блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, на замену компании Joma придет бренд Adidas. Произойдет это после чемпионата Европы, который состоится летом 2024 года.

Отмечается, что сотрудничество Украинской ассоциации футбола и немецкой компании не будет ограничиваться только изготовлением формы. Adidas также будет участвовать в социальных проектах, как, например, построение футбольных площадок, а также открытии фан-шопов сборной Украины в крупных городах.

Сначала сборная Украины будет играть в шаблонных вариантах формы от Adidas, но с осени 2025 года должна получить эксклюзивный дизайн экипировки.

ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas

По теме:
Известно, успеет ли восстановиться Цыганков до матча сборной с Боснией
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
сборная Украины по футболу Adidas игровая форма Joma Украинская ассоциация футбола Виктор Вацко фото
Источник Вацко Live
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
Футбол | 11 марта 2024, 12:43 6
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ

Ранее фамилия опытного защитника исчезла и с официального сайта «горняков»

Джошуа назвал возможных соперников. Он не собирается ждать Усика с Фьюри
Бокс | 10 марта 2024, 17:10 5
Джошуа назвал возможных соперников. Он не собирается ждать Усика с Фьюри
Джошуа назвал возможных соперников. Он не собирается ждать Усика с Фьюри

По сути, Энтони вообще без разницы, с кем драться...

Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Футбол | 11.03.2024, 00:16
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Футбол | 11.03.2024, 16:49
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Футбол | 11.03.2024, 07:01
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
09.03.2024, 16:03 18
Футбол
Поставил Тайсона на место? Джошуа жестко высказался о Фьюри
Поставил Тайсона на место? Джошуа жестко высказался о Фьюри
09.03.2024, 20:35
Бокс
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
11.03.2024, 07:20 2
Бокс
Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком
Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком
09.03.2024, 19:44 4
Бокс
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
10.03.2024, 08:41 1
Футбол
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
10.03.2024, 15:04 43
Футбол
Муж Свитолиной повесил баранку 8-й ракетке мира на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
Муж Свитолиной повесил баранку 8-й ракетке мира на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
10.03.2024, 08:20 1
Теннис
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
09.03.2024, 16:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем