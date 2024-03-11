Национальная сборная Украины по футболу получит нового технического спонсора, сообщает блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, на замену компании Joma придет бренд Adidas. Произойдет это после чемпионата Европы, который состоится летом 2024 года.

Отмечается, что сотрудничество Украинской ассоциации футбола и немецкой компании не будет ограничиваться только изготовлением формы. Adidas также будет участвовать в социальных проектах, как, например, построение футбольных площадок, а также открытии фан-шопов сборной Украины в крупных городах.

Сначала сборная Украины будет играть в шаблонных вариантах формы от Adidas, но с осени 2025 года должна получить эксклюзивный дизайн экипировки.

ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas