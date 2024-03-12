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Чемпионат Англии
Челси
11.03.2024 22:00 – FT 3 : 2
Ньюкасл
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Англия
12 марта 2024, 00:47 | Обновлено 12 марта 2024, 01:31
944
0

Челси – Ньюкасл – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги

12 марта 2024, 00:47 | Обновлено 12 марта 2024, 01:31
944
0
Челси – Ньюкасл – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 11 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между Челси и Ньюкаслом (3:2).

Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в ворота Ньюкасла во втором тайме поединка.

Выйдя на замену, на 77-й минуте украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок.

Обыграв защитника с вратарем, украинец отправил мяч в пустые ворота соперника.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мудрика в ворота Ньюкасла

Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».

АПЛ. 28-й тур. 11 марта

Челси – Ньюкасл – 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Источник Sport.ua
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