Челси – Ньюкасл – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 11 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между Челси и Ньюкаслом (3:2).
Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в ворота Ньюкасла во втором тайме поединка.
Выйдя на замену, на 77-й минуте украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок.
Обыграв защитника с вратарем, украинец отправил мяч в пустые ворота соперника.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мудрика в ворота Ньюкасла
Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».
АПЛ. 28-й тур. 11 марта
Челси – Ньюкасл – 3:2
Голы: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90
Видеообзор матча
События матча
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