Вечером 11 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между Челси и Ньюкаслом (3:2).

Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в ворота Ньюкасла во втором тайме поединка.

Выйдя на замену, на 77-й минуте украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок.

Обыграв защитника с вратарем, украинец отправил мяч в пустые ворота соперника.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мудрика в ворота Ньюкасла

Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».

АПЛ. 28-й тур. 11 марта

Челси – Ньюкасл – 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90

Видеообзор матча