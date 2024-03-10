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Чемпионат Англии
Челси
11.03.2024 22:00 - : -
Ньюкасл
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Англия
10 марта 2024, 23:31 | Обновлено 10 марта 2024, 23:55
98
0

Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву

10 марта 2024, 23:31 | Обновлено 10 марта 2024, 23:55
98
0
Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» сыграет против «Ньюкасл Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда упустила шанс спасти сезон за счет выигрыша титула. Она дошла до финала Кубка Лиги, и на Уэмбли пенсионеры имели преимущество, но так и не распечатали Келлехера. А вот ван Дейк удачно пришел на угловой и таки забил единственный гол в конце экстра-тайма. Есть еще кубок страны, где синие переиграли 3:2 Лидс Юнайтед. Но там еще будет только четвертьфинал. При этом в АПЛ при Почеттино толком прибавить так и не получилось, и гранд из Лондона идет не намного лучше, чем в прошлом, столь провальном сезоне. Да, получилось выиграть в волевом стиле у Кристал Пэлас и чуть не выиграть у Манчестер Сити. Но при этом в прошлую субботу только за счет гола на 83-й минуте свели к ничьей 2:2 игру с нестабильным соседом, Брентфордом.

Ньюкасл

Клуб был на пике в прошлом сезоне, когда дошел до финала Кубка Лиги и стабильно провел весь розыгрыш Премьер-Лиги в четверке лучших. Это позволило наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. Но в итоге эта дополнительная нагрузка, похоже, надорвала силы сорок. В итоге они и в главном еврокубке в своей группе закончили последними, 4-ми, и на внутренней арене проблем хватало. Впрочем, весну все-таки черно-белые встретили в числе претендентов на 6-7 место. Из 6 крайних соперников по АПЛ проиграли только Арсеналу. А в прошлую субботу дома уверенно, 3:0, разгромили крепкий Вулверхэмптон. Кроме того, продолжают подопечные Эдди Хау борьбу за кубок. Следом за Фулхэмом выбили в серии пенальти Блэкберн и уже готовятся к борьбе с Манчестер Сити.

Статистика личных встреч

У сорок 7 очков, набранных в трех крайних поединках против синих в рамках АПЛ, причем в ноябре они устроили погром 4:1 на Сент-Джеймс Парк. Но зимой Мудрик спас от поражения пенсионеров в Кубке Лиги, после чего по пенальти выиграли подопечные Почеттино.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев поля. Но это очевидная недооценка гостей, на которых стоит ставить при форе +1 гол (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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