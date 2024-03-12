Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал успех своих подопечных:

«Это футбол, иногда ты наслаждаешься, а иногда страдаешь.

Мы играли с очень хорошей командой с потрясающими игроками, это было действительно тяжело. Мы одержали победу, но продолжаем смотреть вперед и двигаться вперед, самое главное – три очка.

Нападающим важно чувствовать уверенность, и мы знаем, что можем выигрывать матчи, забивая голы, но немного разочарованы тем, как мы совершили две ошибки, которых никогда не должно было случиться. Но именно так мы становимся более зрелыми – нам нужно продолжать двигаться дальше.

Наш настрой? Единственный трудный результат был в экстратаймах [финал Кубка лиги против «Ливерпуля»].

Я ничего не могу поделать с разочарованием прошлого сезона, прошлый сезон был кошмаром. Теперь мы выигрываем матчи, и мы надежны.

Мы строим что-то другое, и нам нужно это принять. Сегодня болельщики были хороши, нам нужно продолжать двигаться и быть сильными», – сказал Почеттино.

Игрок матча и автор ассиста + гола Коул Палмер:

«Когда они забили, мы думали, что нам нужно защищаться лучше. Это был отличный гол [Джейкоба Мерфи], но получить три очка – это уже шаг вперед, идем в правильном направлении.

Голы Мудрика и Джексона? Мы, как команда, знаем качество их игры, их игра действительно воодушевляет. Конечно, те голы, которые они забили, придали бы уверенности любому.

Важно, что мы снова выигрываем футбольные матчи, болельщики будут счастливы, и мы должны постараться сделать это снова.

То, как Почеттино ведет себя с нами каждый день... Мы его любим, и я уверен, что в результате его полюбят и болельщики», – сказал Палмер.

Видеообзор матча Челси – Ньюкасл – 3:2