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  4. ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
Англия
11 марта 2024, 23:37 | Обновлено 12 марта 2024, 00:34
4114
14

ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ

Украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок

11 марта 2024, 23:37 | Обновлено 12 марта 2024, 00:34
4114
14
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 11 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик забил гол в ворота Ньюкасла во втором тайме поединка.

Выйдя на замену, на 77-й минуте украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок. Обыграв защитника с вратарем, украинец отправил мяч в пустые ворота соперника.

Счет стал 3:1 в пользу синих. Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мудрика в ворота Ньюкасла

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Источник Sport.ua
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Максим Заиченко
На швидкості, круто
молодець
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+7
andre_lui
Чудовий гол. Ще важливо, що його щиро вітала вся команда!!!
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+6
Anna.
Ну вміє же ж) Молодець Міша)
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+3
OKs100
Красиво отобрал мяч у своего сокомандника, он даже не понял, что произошло, а произошел ассист)
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+2
Лига конференций без динамо
Мудрило молодчага намудрил хорошо,в сборной ждём тоже положительных действий как всегда  
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Demid Romanchik
Плохие футболисты так не забьют.. Ещё и в АПЛ
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+1
luceorius
 Гол Мудрика виявився переможним, а "сороки," очевидно, ще з рік не перелітатимуть через Ла Манш. 
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+1
Mr Voevudskiy
Красоту замутил :3
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+1
smalexs
Віддали крила Пегасу
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0
ZANREGENT1993
Хорошо. Смотрю на Трансфермаркт написано что Цыганков 16 марта может восстановиться. Дай Бог!
Ответить
0
Первый Среди Равных
Класно! Молодець! Тільки не травмуйся.
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-2
2thoughtful
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-3
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