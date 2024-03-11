ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
Украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок
Вечером 11 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик забил гол в ворота Ньюкасла во втором тайме поединка.
Выйдя на замену, на 77-й минуте украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок. Обыграв защитника с вратарем, украинец отправил мяч в пустые ворота соперника.
Счет стал 3:1 в пользу синих. Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мудрика в ворота Ньюкасла
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