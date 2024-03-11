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Англия
11 марта 2024, 23:59 | Обновлено 12 марта 2024, 00:36
1554
20

Челси с голом Мудрика обыграл Ньюкасл и приблизился к сорокам в таблице АПЛ

11 марта лондонцы выиграли у соперников со счетом 3:2 в 28-м туре чемпионата Англии

11 марта 2024, 23:59 | Обновлено 12 марта 2024, 00:36
1554
20
Челси с голом Мудрика обыграл Ньюкасл и приблизился к сорокам в таблице АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

За «пенсионеров» также отличились Николас Джексон (6) и Коул Палмер (58). У «сорок» мячи забили Александер Исак (43) и Джейкоб Мерфи (90).

Благодаря этой победе «Челси» приблизился к «Ньюкаслу» в таблице чемпионата Англии. У Мудрика и Ко 11-е место с 39 очками. У «Ньюкасла» 10-я строчка с 40 пунктами, но на 1 сыгранный тур меньше.

АПЛ. 28-й тур. 11 марта

Челси – Ньюкасл – 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 58, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90

Челси: Петрович, Гюсто, Чалоба, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер (Казадеи, 86), Кайседо, Стерлинг (Мудрик, 71), Джексон (Чуквуэмека, 90).

Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 69), Бруно Гимараэс (Уайт, 81), Лонгстафф, Уиллок (Майли, 80), Альмирон (Андерсон, 69), Гордон (Мерфи, 36), Исак.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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Boodya
Майже завжди Михайла не існує для одноклубників, навіть гол він забивав не завдяки, а всупереч.
Але, як на мене, сьогодні всеодно він зіграв добре
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+6
roman75zpr
Мудрик становится специалистом по Ньюкаслу )
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+6
AK.228
Спеціаліст по Ньюкаслу!!)👍👏👏
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+3
Chort
Я,не вижу тут дырнамовских клоунов которые кукарекали что Миша не топ игрок.А вот посмотрите что через 1-2 года он будет одним из главных претендентов на Золотой Мяч.Приведет Челси к победе в Апл и Лиги Чемпионов тем самым даст заработать моему любимому Шахтеру еще 30 лям, дирнамки вы где? Усрались и попрятались
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
an52
Челсі шо виграє, шо програє - стабільно на 11-му місці 
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+2
Лига конференций без динамо
Мудрило молодчага намудрил хорошо,в сборной ждём тоже положительных действий как всегда это главное
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Микола Захарченко
Хто хейтив Мішаню - отримуйте красеня ! 🔥 Але , якби він грав з таким же бажанням і самовіддачею , як Палмер - був би основним гравцем в команді .
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0
Fant24
мурло кротовское также как и сринченко продажные с востока Украины,а ребров даунбасовец вызывает их в сборную ...астановитесь ..
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-5
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2thoughtful
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