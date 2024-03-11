Челси с голом Мудрика обыграл Ньюкасл и приблизился к сорокам в таблице АПЛ
11 марта лондонцы выиграли у соперников со счетом 3:2 в 28-м туре чемпионата Англии
11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.
На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.
За «пенсионеров» также отличились Николас Джексон (6) и Коул Палмер (58). У «сорок» мячи забили Александер Исак (43) и Джейкоб Мерфи (90).
Благодаря этой победе «Челси» приблизился к «Ньюкаслу» в таблице чемпионата Англии. У Мудрика и Ко 11-е место с 39 очками. У «Ньюкасла» 10-я строчка с 40 пунктами, но на 1 сыгранный тур меньше.
АПЛ. 28-й тур. 11 марта
Челси – Ньюкасл – 3:2
Голы: Джексон, 6, Палмер, 58, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90
Челси: Петрович, Гюсто, Чалоба, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер (Казадеи, 86), Кайседо, Стерлинг (Мудрик, 71), Джексон (Чуквуэмека, 90).
Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 69), Бруно Гимараэс (Уайт, 81), Лонгстафф, Уиллок (Майли, 80), Альмирон (Андерсон, 69), Гордон (Мерфи, 36), Исак.
GET IN!! 😤#CFC | #CheNew pic.twitter.com/sAaZYnBi9K— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2024
Defeat at Chelsea. #CHENEW // #NUFC pic.twitter.com/nHOlFaHoSP— Newcastle United FC (@NUFC) March 11, 2024
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