Челси с голом Мудрика обыграл Ньюкасл и приблизился к сорокам в таблице АПЛ

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

За «пенсионеров» также отличились Николас Джексон (6) и Коул Палмер (58). У «сорок» мячи забили Александер Исак (43) и Джейкоб Мерфи (90).

Благодаря этой победе «Челси» приблизился к «Ньюкаслу» в таблице чемпионата Англии. У Мудрика и Ко 11-е место с 39 очками. У «Ньюкасла» 10-я строчка с 40 пунктами, но на 1 сыгранный тур меньше.

АПЛ. 28-й тур. 11 марта

Челси – Ньюкасл – 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 58, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90

Челси: Петрович, Гюсто, Чалоба, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер (Казадеи, 86), Кайседо, Стерлинг (Мудрик, 71), Джексон (Чуквуэмека, 90).



Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 69), Бруно Гимараэс (Уайт, 81), Лонгстафф, Уиллок (Майли, 80), Альмирон (Андерсон, 69), Гордон (Мерфи, 36), Исак.