Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
Чемпионат Англии
Челси
11.03.2024 22:00 – FT 3 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 марта 2024, 23:37 | Обновлено 12 марта 2024, 01:31
5770
17

ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ

Украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок

11 марта 2024, 23:37 | Обновлено 12 марта 2024, 01:31
5770
17
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 11 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик забил гол в ворота Ньюкасла во втором тайме поединка.

Выйдя на замену, на 77-й минуте украинец отлично разобрался в ситуации в штрафной площадке сорок. Обыграв защитника с вратарем, украинец отправил мяч в пустые ворота соперника.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мудрика в ворота Ньюкасла

Счет стал 3:1 в пользу синих. Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».

ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
По теме:
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Челси – Ньюкасл – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Михаил Мудрик Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ньюкасл видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Футбол | 11 марта 2024, 13:00 7
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1

К матчу с Боснией будут готовиться Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк

Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ньюкасл
Футбол | 11 марта 2024, 21:03 22
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ньюкасл
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ньюкасл

Матч 28-го тура АПЛ начнется в 22:00

Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Футбол | 11.03.2024, 23:05
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Теннис | 11.03.2024, 08:16
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бокс | 11.03.2024, 12:05
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Максим Заиченко
На швидкості, круто
молодець
Ответить
+8
andre_lui
Чудовий гол. Ще важливо, що його щиро вітала вся команда!!!
Ответить
+7
Anna.
Ну вміє же ж) Молодець Міша)
Ответить
+4
OKs100
Красиво отобрал мяч у своего сокомандника, он даже не понял, что произошло, а произошел ассист)
Ответить
+4
Лига конференций без динамо
Мудрило молодчага намудрил хорошо,в сборной ждём тоже положительных действий как всегда  
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
luceorius
 Гол Мудрика виявився переможним, а "сороки," очевидно, ще з рік не перелітатимуть через Ла Манш. 
Ответить
+2
Ivan456
Як би не Мудрик Челсі б ще довго штурмували б ворота Ньюкасла. А так блискавично і результативно. 
Ответить
+1
Demid Romanchik
Плохие футболисты так не забьют.. Ещё и в АПЛ
Ответить
+1
Mr Voevudskiy
Красоту замутил :3
Ответить
+1
smalexs
Віддали крила Пегасу
Ответить
0
ZANREGENT1993
Хорошо. Смотрю на Трансфермаркт написано что Цыганков 16 марта может восстановиться. Дай Бог!
Ответить
0
Первый Среди Равных
Класно! Молодець! Тільки не травмуйся.
Ответить
-1
Standard
Невже ніхто не бачить, що це був автогол захисника?
Це не применшує геніальності дій Мудрика в цьому моменті, але формально це автогол.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
2thoughtful
Сумасшедший се/кс несколько часов подряд, сильная эрекция, яркие оргазмы, много спермы и повышенный тестостерон и безопасно в любом возрасте! Не упустите свой шанс сделать свой се/кс незабываемым!-- https://use.my/eralis
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
10.03.2024, 07:40 2
Футбол
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
10.03.2024, 07:21 23
Футбол
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
10.03.2024, 11:27 8
Футбол
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
10.03.2024, 07:56 16
Футбол
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
10.03.2024, 21:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем