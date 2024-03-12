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Англия
12 марта 2024, 00:50 | Обновлено 12 марта 2024, 01:11
1338
0

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол

Михаил и «пенсионеры» выиграли у «Ньюкасла» 3:2 в 28-м туре АПЛ

12 марта 2024, 00:50 | Обновлено 12 марта 2024, 01:11
1338
0
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 баллов.

За матч Мудрик, помимо гола, 14 раз коснулся мяча, отдал 5 точных передач из 7, 1 раз пробил в створ, дважды обыграл соперника с помощью дриблинга, трижды потерял владение, заработал 1 фол, 1 раз отобрал мяч, 1 раз вынес мяч и выиграл 4 единоборства.

Лучшим игроком поединка стал Коул Палмер (8.3), на счету которого гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Челси – Ньюкасл – 3:2

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Источник Sport.ua
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