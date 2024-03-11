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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ключевым игроком
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 19:40 |
343
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ключевым игроком

Андрей Бацула получил новый договор от клуба

11 марта 2024, 19:40 |
343
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ключевым игроком
ФК Ворскла. Андрей Бацула

Клуб УПЛ «Ворскла» сообщил о подписании нового контракта с основным защитником Андреем Бацулой. Игрок получил договор по схеме 1+1.

Минувшее соглашение игрока завершалось по итогам нынешнего чемпионата. В текущем сезоне 32-летний Бацула провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

Бацула действует на левом фланге обороны. Выступает за первую команду с января 2022 года.

«Ворскла» по итогам 20 матчей занимает в таблице седьмое место.

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Ворскла Полтава Андрей Бацула чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Источник ФК Ворскла
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