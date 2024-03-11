Украина. Премьер лига11 марта 2024, 19:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ключевым игроком
Андрей Бацула получил новый договор от клуба
11 марта 2024, 19:40 |
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Клуб УПЛ «Ворскла» сообщил о подписании нового контракта с основным защитником Андреем Бацулой. Игрок получил договор по схеме 1+1.
Минувшее соглашение игрока завершалось по итогам нынешнего чемпионата. В текущем сезоне 32-летний Бацула провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.
Бацула действует на левом фланге обороны. Выступает за первую команду с января 2022 года.
«Ворскла» по итогам 20 матчей занимает в таблице седьмое место.
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