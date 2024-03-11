ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ключевым игроком

Клуб УПЛ «Ворскла» сообщил о подписании нового контракта с основным защитником Андреем Бацулой. Игрок получил договор по схеме 1+1.

Минувшее соглашение игрока завершалось по итогам нынешнего чемпионата. В текущем сезоне 32-летний Бацула провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

Бацула действует на левом фланге обороны. Выступает за первую команду с января 2022 года.

«Ворскла» по итогам 20 матчей занимает в таблице седьмое место.