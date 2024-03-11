Определилась первая половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Марта Костюк продолжает борьбу за трофей
Состоялись матчи третьего раунда в верхней части сетки на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Марта Костюк без борьбы прошла в 1/8 финала, на матч с ней не вышла седьмая сеяная Маркета Вондроушова. Соперницей украинки будет Анастасия Павлюченкова, с которой Костюк в этом сезоне играла уже дважды.
Ига Свёнтек взяла уверенный реванш у Линды Носковой за поражение на Открытом чемпионате Австралии.
Продолжила «снимать скальпы» с фаворитов экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер. После победы над Аленой Остапенко она остановила 17-ю сеяную Веронику Кудерметову. Далее ее ждет встреча с еще одной теннисной мамой – Каролиной Возняцки.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Линда Носкова [26] – 6:4, 6:0
Юлия Путинцева – Мэдисон Киз [18] – 6:4, 6:1
Анжелик Кербер – Вероника Кудерметова [17] – 6:4, 7:5
Каролин Возняцки [WC] – Кэти Волынец [WC] – 6:2, 4:6, 6:0
Анастасия Потапова [28] – Надя Подороcка [LL] – 6:1, 6:1
Жасмин Паолини [13] – Анна Калинская [21] – 6:3, 3:6, 6:4
Анастасия Павлюченкова [22] – Беатрис Хаддад Майя [12] – 2:6, 6:4, 6:3
Марта Костюк [31] – Маркета Вондроушова [7] – техническая победа
Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Юлия Путинцева
Анжелик Кербер – Каролин Возняцки [WC]
Анастасия Потапова [28] – Жасмин Паолини [13]
Анастасия Павлюченкова [22] – Марта Костюк [31]
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