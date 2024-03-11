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WTA
11 марта 2024, 09:49 | Обновлено 11 марта 2024, 09:50
494
0

Определилась первая половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Марта Костюк продолжает борьбу за трофей

11 марта 2024, 09:49 | Обновлено 11 марта 2024, 09:50
494
0
Определилась первая половина участниц 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Состоялись матчи третьего раунда в верхней части сетки на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Марта Костюк без борьбы прошла в 1/8 финала, на матч с ней не вышла седьмая сеяная Маркета Вондроушова. Соперницей украинки будет Анастасия Павлюченкова, с которой Костюк в этом сезоне играла уже дважды.

Ига Свёнтек взяла уверенный реванш у Линды Носковой за поражение на Открытом чемпионате Австралии.

Продолжила «снимать скальпы» с фаворитов экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер. После победы над Аленой Остапенко она остановила 17-ю сеяную Веронику Кудерметову. Далее ее ждет встреча с еще одной теннисной мамой – Каролиной Возняцки.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Линда Носкова [26] – 6:4, 6:0
Юлия Путинцева – Мэдисон Киз [18] – 6:4, 6:1

Анжелик Кербер – Вероника Кудерметова [17] – 6:4, 7:5
Каролин Возняцки [WC] – Кэти Волынец [WC] – 6:2, 4:6, 6:0

Анастасия Потапова [28] – Надя Подороcка [LL] – 6:1, 6:1
Жасмин Паолини [13] – Анна Калинская [21] – 6:3, 3:6, 6:4

Анастасия Павлюченкова [22] – Беатрис Хаддад Майя [12] – 2:6, 6:4, 6:3
Марта Костюк [31] – Маркета Вондроушова [7] – техническая победа

Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Юлия Путинцева
Анжелик Кербер – Каролин Возняцки [WC]

Анастасия Потапова [28] – Жасмин Паолини [13]
Анастасия Павлюченкова [22] – Марта Костюк [31]

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WTA Индиан-Уэллс Ига Свёнтек Линда Носкова Юлия Путинцева Мэдисон Киз Анжелик Кербер Вероника Кудерметова Каролин Возняцки Кэти Волынец Анастасия Потапова Надя Подороска Жасмин Паолини Анна Калинская Анастасия Павлюченкова Беатрис Хаддад Майя Марта Костюк Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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