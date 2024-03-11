Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс

«Нейтральная» теннисистка Анастасия Павлюченкова (№24 WTA) выиграла матч третьего раунда хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) и в 1/8 финала сразится с украинкой Мартой Костюк (№32 WTA).

В третьем круге Павлюченкова оказалась сильнее 13-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Анастасия Павлюченкова – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 2:6, 6:4, 6:3

Любопытно, что в 2024 году Костюк и Павлюченкова сыграют уже в третий раз, хотя до этого сезона не пересекались. На турнире в Дохе Марта снялась уже после трех сыгранных геймов, но позже взяла реванш в Сан-Диего.

Отметим, что Костюк пробилась в 1/8 финала без борьбы.