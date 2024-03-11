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  4. Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
WTA
11 марта 2024, 08:16 |
1237
0

Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс

Марта в третий раз в сезоне сразится против Анастасии Павлюченковой

11 марта 2024, 08:16 |
1237
0
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

«Нейтральная» теннисистка Анастасия Павлюченкова (№24 WTA) выиграла матч третьего раунда хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) и в 1/8 финала сразится с украинкой Мартой Костюк (№32 WTA).

В третьем круге Павлюченкова оказалась сильнее 13-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

Индиан-Уэллс. Третий круг
Анастасия Павлюченкова – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 2:6, 6:4, 6:3

Любопытно, что в 2024 году Костюк и Павлюченкова сыграют уже в третий раз, хотя до этого сезона не пересекались. На турнире в Дохе Марта снялась уже после трех сыгранных геймов, но позже взяла реванш в Сан-Диего.

Отметим, что Костюк пробилась в 1/8 финала без борьбы.

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WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк Анастасия Павлюченкова Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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