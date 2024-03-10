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  4. Свентек достойно отомстила Носковой в Индиан-Уэллсе за поражение на АО 2024
WTA
10 марта 2024, 22:10 |
982
0

Свентек достойно отомстила Носковой в Индиан-Уэллсе за поражение на АО 2024

Ига в двух сетах переиграла Линду, повесив во втором сете баранку

10 марта 2024, 22:10 |
982
0
Свентек достойно отомстила Носковой в Индиан-Уэллсе за поражение на АО 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде полька в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 29) за 1 час и 13 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Линда Носкова (Чехия) [26] – 6:4, 6:0

Это была третья встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.

В последний раз Свентек и Носкова играли между собой в 1/16 финала Australian Open 2024. Тогда Носкова неожиданно переиграла первую ракетку.

В 1/8 финала тысячника в США Ига встретится с победительницей матча Мэдисон Киз – Юлия Путинцева.

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Ига Свёнтек Линда Носкова WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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