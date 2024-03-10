Свентек достойно отомстила Носковой в Индиан-Уэллсе за поражение на АО 2024

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде полька в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 29) за 1 час и 13 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Линда Носкова (Чехия) [26] – 6:4, 6:0

Это была третья встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.

В последний раз Свентек и Носкова играли между собой в 1/16 финала Australian Open 2024. Тогда Носкова неожиданно переиграла первую ракетку.

В 1/8 финала тысячника в США Ига встретится с победительницей матча Мэдисон Киз – Юлия Путинцева.