Свентек достойно отомстила Носковой в Индиан-Уэллсе за поражение на АО 2024
Ига в двух сетах переиграла Линду, повесив во втором сете баранку
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В 3-м раунде полька в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 29) за 1 час и 13 минуту.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Линда Носкова (Чехия) [26] – 6:4, 6:0
Это была третья встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.
В последний раз Свентек и Носкова играли между собой в 1/16 финала Australian Open 2024. Тогда Носкова неожиданно переиграла первую ракетку.
В 1/8 финала тысячника в США Ига встретится с победительницей матча Мэдисон Киз – Юлия Путинцева.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зарплата Артема составляла $1 600 000 за сезон
Красюк доволен уверенной победой британца