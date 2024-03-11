У Симоне Индзаги лучший процент побед среди всех наставников серии А

Матч «Интера» против «Дженоа» в рамках 27 тура чемпионата Италии стал юбилейным для наставника нерадзурри Симоне Индзаги – трехсотым в тренерской карьере. И вот в этих трехстах поединках Индзаги-младший одержал 178 побед. Подобным достижением (то бишь, количеством викторий на протяжении вышеупомянутого отрезка) не может похвастаться ни один итальянский алленаторе: ни Анчелотти, ни Липпи, ни Трапаттони, ни Аллегри. Стало быть, Симоне Индзаги нужно спешить записывать в число прижизненных тренерских памятников?

А вот это преждевременно. Потому что, являясь действительно неплохим наставником, Симоне все еще продолжает оставаться «вещью в себе». Посему не совсем понятно, чем больше вызван его рекорд – имеющимся щедрым даром, удачей или тренерским безрыбьем.

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При всем уважении к нынешним коллегам-оппонентам наставника «Интернационале», но, кроме Макса Аллегри, пытающегося вновь вытащить «Ювентус» на свет божий, настоящих «локомотивов» в теперешнем итальянском футболе и нет. Сарри, Гасперини и Пиоли уже не те (не говоря уже о Раньери). Джилардино и Мотта – еще не те. Анчелотти учит футболу испанцев, Де Дзерби – англичан, Спаллетти – «Скуадру адзурру», а Конте – пока учится отдыхать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги и Тьяго Мотта

Сейчас серия А – весьма конкурентная, но не очень яркая среда. Моджигейт ее основательно потрепал. Причем по всем ипостасям. Клубы потеряли и в финансах, и в звездах, и в звучности тренерских имен.

На этом фоне «Интер» остается едва ли не единственным настоящим футбольным грандом, способным отстаивать исторические ценности итальянского футбола в Лиге чемпионов. Симоне Индзаги очень повезло, что летом 2021 года его позвали на «Джузеппе Меацца».

Да, его позвали не только за красивые глаза, ведь Сима за короткое время сумел построить очень вменяемый и привлекательный «Лацио». Но вот римскую команду он возглавил примерно так – волею случая.

В 2016-м его, наставника молодежки «лациале», призвали в качестве временного варианта заменить в первой команде самоустранившегося Бьелсу. Но у Симоне получилось стартовать из места в карьер, поэтому руководству «Лацио» оставалось лишь утвердить в качестве постоянного того, кого изначально считали временным.

Это удача, однозначно. Эта удача не умаляет профильных заслуг и характеристик молодого тренера, но все равно подтверждает лишь исключение из правил. Потому что, как правило, начинающие итальянские тренеры стартуют с работы в серии В. Это в лучшем случае.

Наш сегодняшний герой по счастливому стечению обстоятельств избежал проверки на вшивость в нижних дивизионах.

Десять побед подряд, добытых Индзаги в качестве наставника «лациале» в 2020-м, сослужили ему отличную службу. Стали своего рода его визитной карточкой. Сима начал высоко котироваться в серии А.

Поэтому не удивительно, что после того, как Антонио Конте неожиданно покинул «Интер», боссы миланского клуба обратили свой взор на перспективного и, в то же время, неконфликтного, привыкшего работать в условиях скромного бюджета, тренера «Лацио».

За три года, проведенных во главе «Интера», Симоне Индзаги практически не изменился. Он работает почти по тем же лекалам, по которым работал и в Риме. Разница лишь в том, что бюджет «Интера» сейчас – один из самых весомых в серии А. Можно лишь догадываться, кем был бы Индзаги без денег китайских собственников клуба и потрясающего селекционного чутья Беппе Маротты.

Он вполне мог бы повторить судьбу своего старшего брата Филиппо, который так же резво стартовал на тренерской стезе, но затем что-то пошло не так. Индзаги-младшего судьба пока что бережет от резких падений. Скорее наоборот: она ему сопутствует.

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Чем же он ей симпатичен? Да тут все просто, как на мой взгляд. Симоне Индзаги пытается соответствовать старейшему принципу медицинской этики – «не навреди», остающемся весьма актуальным и в тренерском ремесле. Ни в «Лацио», ни в «Интере» он не шарахался со стороны в сторону, не пытался искать Эльдорадо там, где в лучшем случае могла быть оливковая роща.

Он просто и понятно строил команду из того, что имел под рукой. Индзаги-младший – это типический пример грамотного, находчивого и преуспевающего строителя. Ну, или прораба. Однако ни в коем случае не скульптора.

Как по мне, гениальностью Липпи, Анчелотти или даже Де Дзерби Симоне не обладает. Он вряд ли способен выдумать новую творческую методику или новую схему. Но он вполне способен работать, причем успешно, в рамках уже существующих методик, уже разработанных схем. И в этом он существенно отличается (в лучшую сторону) от своего старшего брата. Да и от многих своих молодых итальянских коллег по тренерскому цеху.

Однако, повторюсь еще раз, великое ему вряд ли по плечу. Но достойное – однозначно да.

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В «Интере», собственно, как до этого и в «Лацио», Индзаги стал своего рода заложником игровой схемы. 3-5-2 – фактически единственная формация, без малейших транскрипций, по которой играет команда Симоне. Причем, что показательно, по этой модели команда играет и первым номером, и вторым.

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Залогом успеха данной схемы для «Интера» и его тренера является универсализм футболистов. Очень высокий универсализм. То есть, фактически все игроки основного состава четко знают свой маневр. Свое предназначение и на поле, и в рамках схемы.

То есть, они знают, где должны быть спустя пару секунд, и мчатся на то место, получая мяч не в ноги, а себе на ход. Если оппонент классом чуть ниже, плюс из-за травм или дисквалификаций не выпадают игроки основы, то тогда на этот «Интер» приятно смотреть. Но если этот зыбкий идеал рушится, этот «Интер» превращается в стоящую заурядную команду.

Другими словами, у Индзаги есть четкий план. Но он один. И если план А по каким-то причинам не срабатывает, плана Б попросту нет.

Более того, четкость работы плана А поддерживает не столько тренерское мастерство Симоне, сколько селекционные возможности клуба. И в этом смысле есть определенные отличия между Индзаги, возглавлявшим «Лацио», и образца наставником «Интера». В Риме он отталкивался от того, что у него было. Сейчас он больше полагается на кадровые закрома.

Это тоже вариант. Тем более, что пока что этот вариант способен приносить результат. Да и сам Сима пока что способен выжимать из него максимум, штампуя победы.

Но если по большому счету, то нынешний вариант Симоне Индзаги весьма зависим от доли случая. А где уверенность, что удача от него не отвернется?