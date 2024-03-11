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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 19:26 | Обновлено 11 марта 2024, 19:27
1251
3

ВАР в законе?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков о годовом прогрессе в использовании ВАР в украинском футболе

11 марта 2024, 19:26 | Обновлено 11 марта 2024, 19:27
1251
3
ВАР в законе?
uaf.ua

Где-то год назад написал материал, в котором сетовал на выборочное применение ВАР на матчах украинской премьер-лиги и осуждал фактически игру в одном турнире по разным правилам. Помню, тогда нашлось немало скептиков, которые, в целом поддерживая такое мнение, высказывались в том смысле, что такого сплошного ВАРева у нас не будет никогда, футбольную власть предержащие, мол, стремятся, скорее, ВАРьировать использование видеоассистента в угоду себе. Сейчас же, весной 2024-го практически все матчи нашего элитного дивизиона проходят под наблюдением ВАР. И мы уже не зеленеем от зависти (словно недалекие польские фермеры по отношению к трудолюбивым украинским земледельцам) к нашим восточноевропейским футбольным соседям, где повсеместный ВАР стал привычным раньше. Однако острые углы остались еще, чего уж там.

Собственно, никак не могу понять: ВАР на всех матчах украинской премьер-лиги – это уже норма или только обозначение намерений? Ведь каждый раз перед туром читаю в СМИ информацию, как правило, со ссылкой на официальный сайт УАФ: «Все матчи -надцатого тура пройдут с ВАР». Если это норма, то почему информация об этом представляется как громкая новость? Если использование ВАР на всех играх сильнейшей футбольной лиги Украины еще не нормировано, то ожидать ли отмены работы ВАР на отдельных играх во время заключительных туров чемпионата (ведь та еще неожиданность может быть!)? Надеюсь все же, что исключений в ВАР-применении больше у нас не будет.

Представим, что это так. Повод ли это, чтобы почивать на лаврах, или трамплин к дальнейшему совершенствованию? Как по мне, останавливаться здесь не стоит. Дальнейший шаг – внедрение ВАР на всех без исключения матчах Первой лиги (и никак не помешал бы видеоассистент рефери на всех матчах чемпионата U-19). Представительский межлиговой обмен обуславливает (по крайней мере, должен обуславливать) большую заинтересованность немалого количества команд в ВАР-контроле. Ведь практически до последних туров в первой лиге число команд, которые будут за что-то бороться, будет солидным. Кроме того, игроки, которые либо вместе со своими командами, либо перейдя в более мощные клубы, поднимутся в элиту, не столкнутся с потребностью в некоторой перестройке игрового мышления. А то сложно иногда бывает заставить себя доигрывать до конца эпизод, когда подсознательно понимаешь, что находишься вне игры (хотя на самом деле не факт!) и ждешь свистка (а при работе ВАР он прозвучит не сразу).

Горчичник за удар (да даже гол!) после свистка? По-моему, такое наказание должно анахронизироваться, как, собственно, и поспешные судейские трели. Бывает, в матчах с ВАР судьи прерывают атаку, когда им кажется, что нападающий сыграл рукой или подтолкнул защитника. Не понимаю, чем такие эпизоды отличаются от вероятного вне игры? Но в варианте с потенциальным вне игры лайнсмены, как правило, стойко держат паузу, ожидая окончания эпизода, а потом уже поднимают или не поднимают флажок. Так и арбитр должен, на мой взгляд, дождаться конца атаки, потом просигнализировать о своем решении – например, фиксация фола в атаке, а в дальнейшем уже ждать ВАР-подсказки, если Фемида у мониторов не согласна с Фемидой в поле. И обязательно компенсировать игровое время, потраченное на вероятную бесполезность в этом игровом моменте.

ua-football

Еще один нюанс: какая-то малоопытность немалого количества наших футболистов и тренеров относительно ВАР-технологий. Особенно это имело место в агрессии игроков и штаба ровенчан, когда арбитр сначала не назначил пенальти в их пользу в эпилоге матча «Вереса» с «Динамо». Разве не понимают агрессивные сквернословы, что если нарушение действительно было, то ВАР это увидит, примет справедливое решение, а арбитр с ним согласится? Ну, в подавляющем большинстве случаев будет происходить именно так, не будем сейчас об обвинениях тех или иных операторов ВАР и других представителей Фемиды в продажности, лавина которых иногда просто накрывает призванных следить за правилами игры. Болельщик, собственно, так устроен, что будет высказывать недовольство судьями (не в глаза, конечно, это случается крайне редко, а так, инкогнито, под причудливым ником в Сети, с очень знакомым рефреном: мой «Колхозник» засудили продажные воры). А вот игроки-тренеры-администраторы… В любом случае давление на арбитра, пытающегося услышать подсказки ВАР, – это некий рудимент дотехнологического футбола. Но им некоторые наши футбольные люди, к сожалению, страдают.

Как бы то ни было, а ВАР-прогресс в украинском футболе наметился. Важно на этом пути не тормозить, а заодно и не пренебрегать GLT, или Goal-Line Technology, а то так называемый «компьютерный гол» киевлян в Запорожье на заре противостояния «Динамо» – «Шахтер» в нашем футболе нередко вспоминают и теперь, а вот шаги к тому, чтобы не было почвы у подобного яростного спора, шириной не отличаются.

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив VAR Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Виктор Войцеховский
А что сейчас поменялось? За попадание мячом в ж...пу пенали дают нужным командам, а когда нужно отменить гол или удалить, - удаляют из ненужных.
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+2
Gargantua
свежий пример с очевидным пенальти, который не дали в ворота Сити, подтверждает что ВАР не панацея 
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0
Volodymyr Shevchenko
"...от кроки до унеможливлення подібного суперечливого герцю шириною не відзначаються."
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0
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