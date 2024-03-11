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Испания
11 марта 2024, 18:46 |
2753
1

Источник: Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена

Но нужно подождать еще несколько дней

11 марта 2024, 18:46 |
2753
1
Источник: Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации Mundo Depotivo, хавбек «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена, полученной в прошлом матче Ла Лиге.

Первое обследование не показало серьезных проблем, но для гарантии нужно подождать еще несколько дней. Не исключено, что Виктор даже будет в заявке на субботний матч чемпионата Испании против «Хетафе».

Однако решение наставник Мичел будет принимать в последний момент. Сейчас каталонцы ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, а Цыганков в последних четырех встречах забил два гола и сделал ассист.

В понедельник стало известно, что наставник сборной Украины Сергей Ребров перевел из резервного списка в основной крайнего хавбека Алексея Гуцуляка.

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Украины по футболу
Источник Mundo Deportivo
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