Источник: Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена

По информации Mundo Depotivo, хавбек «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена, полученной в прошлом матче Ла Лиге.

Первое обследование не показало серьезных проблем, но для гарантии нужно подождать еще несколько дней. Не исключено, что Виктор даже будет в заявке на субботний матч чемпионата Испании против «Хетафе».

Однако решение наставник Мичел будет принимать в последний момент. Сейчас каталонцы ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, а Цыганков в последних четырех встречах забил два гола и сделал ассист.

В понедельник стало известно, что наставник сборной Украины Сергей Ребров перевел из резервного списка в основной крайнего хавбека Алексея Гуцуляка.