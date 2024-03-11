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  4. Источник: скауты Ман Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины
Англия
11 марта 2024, 19:21 |
1836
0

Источник: скауты Ман Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины

Кирилл Дигтярь из «Металлиста» привлек к себе внимание топ-клуба

11 марта 2024, 19:21 |
1836
0
Источник: скауты Ман Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины
ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

Скауты английского «Манчестер Юнайтед» следят за защитником харьковского «Металлиста» Кириллом Дигтярем, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, 16-летнего футболиста просматривали во время последних матчей сборной Украины U-17. Напомним, команда Юрия Мороза в марте победила сверстников из Греции (2:0) и Швейцарии (3:0).

В этом сезоне Кирилл Дигтярь провел 13 матчей за «Металлист», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.

Стоит отметить, что в структуре «Манчестер Юнайтед» уже есть один футболист с украинскими корнями. Речь идет о 17-летнем Закери Бауманне, который уже дебютировал за «МЮ» U-21 и даже отметился голом.

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Металлист Харьков Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык Кирилл Дигтярь
Источник Циганик LIVE
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