Источник: скауты Ман Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины

Скауты английского «Манчестер Юнайтед» следят за защитником харьковского «Металлиста» Кириллом Дигтярем, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, 16-летнего футболиста просматривали во время последних матчей сборной Украины U-17. Напомним, команда Юрия Мороза в марте победила сверстников из Греции (2:0) и Швейцарии (3:0).

В этом сезоне Кирилл Дигтярь провел 13 матчей за «Металлист», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.

Стоит отметить, что в структуре «Манчестер Юнайтед» уже есть один футболист с украинскими корнями. Речь идет о 17-летнем Закери Бауманне, который уже дебютировал за «МЮ» U-21 и даже отметился голом.