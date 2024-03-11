Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел из резервного в основной список вызванных на мартовский сбор игроков защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика и полузащитника «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.

Национальная команда Украины приступит к подготовительному сбору 14 марта в испанской Марбелье.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

Заявка сборной Украины:



Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тымчик (все — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба — «Шахтер» Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — «Динамо» Киев), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба — СК «Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба — «Шахтер» Донецк).

Напомним, что недавно вингер «Жироны» Виктор Цыганков получил травму. Его участие в мартовских матчах сборной под вопросом.