Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте

9 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу жиронцев.

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе, а на 13-й минуте ассистировал на Порту.

На 64-й украинец был заменен на Яна Коуту из-за травмы колена.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Цыганкова:

«Цыганков повредил медиальную связку колена и, скорее всего, пропустит матчи сборной.

Во время борьбы за мяч состоялся контакт с соперником, приведшим к изгибу внутренней части колена. Игрок сразу ощутил дискомфорт и четко локализовал проблему.

Виктор пытался продолжить игру, но после бега с изменением направления попросил замену. Бег с изменением направления движения является типичным тестом на функцию медиальной связи.

После замены врачи поставили лед на участок медиальной связки колена. Что касается сроков, то даже при минимальном повреждении игроку требуется минимум месяц на восстановление. Первая игра против Боснии уже через 11 дней.

Последний такой кейс с идентичной травмой случился с Трентом, которого врачи подпустили к играм уже после трех недель, что привело к рецидиву и вылету минимум на 2 месяца. Есть надежда, что травма окажется несерьезной, но очень мало шансов, что игрок сможет помочь сборной без ущерба своему здоровью», – написал Бабелюк.

Сборная Украины по футболу проведет поединок против Боснии и Герцеговины 21 марта в полуфинале плей-офф Евро-2024. Если «сине-желтые» обыграют боснийцев, то 26 марта встретятся с победителями поединка Израиль – Исландия.