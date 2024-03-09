ФОТО. Не сыграет с Боснией? Цыганков получил травму и не доиграл матч

Сегодня, 9 марта 2024 года, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Осасуной». По состоянию на 85-ю минуту поединка счет матча – 1:0 в пользу каталонцев.

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Пока автором единственного гола в матче – Португес, а ассистировал на него Виктор Цыганков.

Сообщается, что Цыганков получил повреждение колена и из-за этого покинул поле на 64-й минуте. Серьезность повреждения будет известна позже.