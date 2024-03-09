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  4. ФОТО. Не сыграет с Боснией? Цыганков получил травму и не доиграл матч
Испания
09 марта 2024, 23:49 | Обновлено 10 марта 2024, 00:19
2091
4

ФОТО. Не сыграет с Боснией? Цыганков получил травму и не доиграл матч

У украинца проблемы с коленом

09 марта 2024, 23:49 | Обновлено 10 марта 2024, 00:19
2091
4
ФОТО. Не сыграет с Боснией? Цыганков получил травму и не доиграл матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 9 марта 2024 года, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Осасуной». По состоянию на 85-ю минуту поединка счет матча – 1:0 в пользу каталонцев.

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Пока автором единственного гола в матче – Португес, а ассистировал на него Виктор Цыганков.

Сообщается, что Цыганков получил повреждение колена и из-за этого покинул поле на 64-й минуте. Серьезность повреждения будет известна позже.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии 4
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Андрій Заліщук
тільки не Вітя!!!! дай Бог, щоб не серйозна травма
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+9
easterly
Так як суддя дозволяв грати ососуні, то дивно що ноги не повідривали Жиронцям. Захисник ососуни провисів на Довбику увесь час - і руками і ногами завалював, одним словом - регбі. Суддя мабудь полюбляє цю гру
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+4
samird
Щоб в тебе чирій з куряче яйце на язику (та й  на сраці до купи) виліз, довбаний прогнозист!
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+4
Cruyff
Пішли на **й зі своїми питальними заголовками! 
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+1
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