Ассист и повреждение Цыганкова. Жирона на своем поле обыграла Осасуну

В заключительном поединке субботнего игрового дня 28 тура испанской Ла Лиги встретились «Жирона» и «Осасуна». Матч завершился победой хозяев поля.

Памплонцы активно начали встречу, пытаясь почаще доставлять мяч до своего голеадора Будимира. Но вскоре футболисты «Жироны» завладели территориальным преимуществом. Одну из атак своей команды точным ударом завершил Довбик, но перед этим форвард оказался в оффсайде. Зато через несколько минут отличился результативным действием другой украинец каталонского клуба. Цыганков сделал передачу на ход Порту, который точно пробил в дальний угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме произошел неприятный момент. Цыганков получил болезненный удар по ноге и обратился за помощью медперсонала. Тренерский штаб «Жироны» сразу заменил Виктора, который досматривал игру, приложив лед к колену. Будем надеяться, что повреждение Цыганкова не окажется серьезным, и он вскоре отправится в расположение сборной Украины.

Getty Images/Global Images Ukraine

Отличный шанс отправить мяч в ворота «Осасуны» имел Довбик, но после его удара головой блестящий сэйв совершил Эррера. А точку в матче поставил Савио, которому технично пяткой ассистировал Алейкс Гарсия.

В следующем туре «Жирона» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Осасуна» будет принимать мадридский «Реал».

Ла Лига. 28 тур.

«Жирона» – «Осасуна» – 2:0

Гол: Порту (13), Савио (86)

Предупреждения: Мартин (35), Порту (68) – Эррандо (45), Аресо (72)

«Жирона»: Гассанига, Блинд, А.Гарсия, Э.Гарсия, Гутьеррес, Лопес, Мартин (Хастин, 92), Порту (Солис Ромеро, 80), Савио (Торре, 92), Цыганков (Коуту, 63), Довбик (Стуани, 80)

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Катена, Эррандо, Аресо (Ибаньес, 88), Монкайола, Торро (Гомес, 70), Орос, Мохика, Рубен Гарсия (Рауль Гарсия, 70), Будимир (Арнайс, 88)

Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – ОСАСУНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА