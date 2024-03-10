В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Осасуна».

Игра прошла на стадионе Монтиливи, который находится в Жироне. Хозяева победили 2:0.

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В стартовом составе каталонского клуба были заявлены два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Цыганков отметился результативной передачей на 13-й минуте на Португеса, а в конце матча забил Савио.

Виктор получил повреждение колена и покинул поле на 64-й минуте.

Ла Лига. 28-й тур, 9 марта

Жирона – Осасуна – 2:0

Голы: Португес, 13, Савио, 87.

Видеообзор

ГОЛ! 1:0, Португес, 13 мин

ГОЛ! 2:0, Савио, 87 мин