Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Осасуна – 2:0. Ассист и травма Цыганкова. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
09.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 марта 2024, 00:11 | Обновлено 10 марта 2024, 00:35
2551
1

Жирона – Осасуна – 2:0. Ассист и травма Цыганкова. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 28-го тура Ла Лиги

10 марта 2024, 00:11 | Обновлено 10 марта 2024, 00:35
2551
1
Жирона – Осасуна – 2:0. Ассист и травма Цыганкова. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Осасуна».

Игра прошла на стадионе Монтиливи, который находится в Жироне. Хозяева победили 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба были заявлены два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Цыганков отметился результативной передачей на 13-й минуте на Португеса, а в конце матча забил Савио.

Виктор получил повреждение колена и покинул поле на 64-й минуте.

Ла Лига. 28-й тур, 9 марта

Жирона – Осасуна – 2:0

Голы: Португес, 13, Савио, 87.

Видеообзор

ГОЛ! 1:0, Португес, 13 мин

ГОЛ! 2:0, Савио, 87 мин

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
По теме:
Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Дженоа дома уступил Монце. Малиновский отыграл второй тайм
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Осасуна видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета высказался о матче АПЛ, в котором Зинченко вернулся после травмы
Футбол | 09 марта 2024, 23:00 0
Артета высказался о матче АПЛ, в котором Зинченко вернулся после травмы
Артета высказался о матче АПЛ, в котором Зинченко вернулся после травмы

«Канониры» победили «Брентфорд» со счетом 2:1

Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Бокс | 09 марта 2024, 05:35 0
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя

По итогам 12 раундов два из трех судей отдали предпочтение Паркеру

Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Бокс | 09.03.2024, 04:52
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Ястремская снова не смогла доиграть матч против Радукану
Теннис | 09.03.2024, 21:37
Ястремская снова не смогла доиграть матч против Радукану
Ястремская снова не смогла доиграть матч против Радукану
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Биатлон | 09.03.2024, 01:15
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Шикарний пас
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
09.03.2024, 18:47 4
Бокс
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
08.03.2024, 12:32 28
Футбол
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
09.03.2024, 08:13
Бокс
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
09.03.2024, 00:05 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 23:59 1
Бокс
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
09.03.2024, 16:24 2
Футбол
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
09.03.2024, 02:37 44
Бокс
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
09.03.2024, 13:24 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем