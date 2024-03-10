Жирона – Осасуна – 2:0. Ассист и травма Цыганкова. Видео голов, обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 28-го тура Ла Лиги
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Осасуна».
Игра прошла на стадионе Монтиливи, который находится в Жироне. Хозяева победили 2:0.
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В стартовом составе каталонского клуба были заявлены два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Цыганков отметился результативной передачей на 13-й минуте на Португеса, а в конце матча забил Савио.
Виктор получил повреждение колена и покинул поле на 64-й минуте.
Ла Лига. 28-й тур, 9 марта
Жирона – Осасуна – 2:0
Голы: Португес, 13, Савио, 87.
Видеообзор
ГОЛ! 1:0, Португес, 13 мин
ГОЛ! 2:0, Савио, 87 мин
События матча
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