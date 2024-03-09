9 марта на «Монтиливи» пройдет матч 28-го тура Примеры, в котором «Жирона сыграет против Осасуной. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Жирона

Команда вообще-то за всю свою предыдущую историю провела только 3 года на уровне Ла Лиги. И вернулась туда только в 2022-м голу, после паузы. Да и деньги, несмотря на членство в структуре с Манчестер Сити, тут считают, тем более что их откровенно немного. Это не мешало вплоть до конца зимы удавалось держаться практически бок о бок с самим Реалом. Но все же потом и проиграла мадридскому гранду, и в целом постепенно начали подопечные Мичела Санчеса сдуваться (параллельно вылетев еще и от кубка Испании). Реальная цель на весну в том, чтобы удержаться в квартете лучших в Примере. Правда, УЕФА уже давно объявлял, что в Лигу чемпионов они испанцев не пустят, в связи с общими владельцами с английскими горожанами. Но, возможно, вопрос снимется, ведь в прошлом туре уступили даже Мальорке.

Осасуна

Клуб просто не смог преодолеть скепсис. Да, он был открытием прошлого сезона, когда подопечные Аррасате смогли выйти в финал кубка (только во второй раз за всю историю) и заодно финишировал на седьмом месте в Примере. Вот только после того подъема пошел заметный спад, и красные не смогли преодолеть даже первый раунд квалификации в Лиге конференций. А в национальных турнирах они снова продемонстрировали самые посредственные результаты. В рамках Ла Лиги поражений больше, чем побед - конечно же, в таких условиях сложно рассчитывать даже на место в верхней части турнирной таблицы, и это при неплохом отрезке, что был в конце зимы. Март начали с победы, выиграв 1-0 у Алавеса.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне памплонцы взяли 4 очка в паре матчей против новичка дивизиона. Но в нынешней темпораде жирондинцы выдали гостевые 4-2.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев при яркой игре. Но они явно на спаде, а от гостей особенно голов не ждут. Тут ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,63).