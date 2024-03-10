Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал последний матч 28-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (2:0).

«Я ценю работу наших игроков и они заслуживают всеобщего признания. Мы в привилегированном положении, но 62 очков нам недостаточно. Я требую от наших футболистов, чтобы они и оставались собой. Нам не нужно думать о победе, нам нужно играть и заслужить ее.

Если мы сделаем ставку на нашу идею, мы будем конкурентоспособны до конца. У нас осталось пять очень важных домашних матчей.

Травма Цыганкова? Мы надеемся, что у Виктора ничего серьезного, первое обследование выглядит не так плохо, у него проблема с коленом, придется подождать, чтобы сказать точно», – рассказал Мичел.

Благодаря победе «Жирона» вернула себе второе место в Ла Лиге и опережает «Барселону» на одно очко.