В субботу, 9 марта, состоится поединок 28 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Осасуна». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В предыдущих пяти встречах каталонский клуб одержал всего одну победу. Несмотря на неудачный отрезок, «Жирона» продолжает бороться за медали испанского чемпионата. В прошлом туре «бело-красные» с минимальным счетом уступили «Мальорке». «Осасуна» расположилась в середине турнирной таблицы. В предыдущих своих четырех матчах памплонцы одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. Неделю назад «Осасуна» обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Осасуна», за которой можно следить в украинской версии сайта.