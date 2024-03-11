Известно, успеет ли восстановиться Цыганков до матча сборной с Боснией

9 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу жиронцев.

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе, а на 13-й минуте ассистировал на Порту.

На 64-й украинец был заменен на Яна Коуту из-за травмы колена.

Испанский журналист Нил Сола сообщил, что Цыганков прошел обследование после травмы. По его результатам стало понятно, что Виктор избежал серьезного повреждения и максимум пропустит субботний матч Ла Лиги против «Хатефе».

Это означает, что Цыганков сможет принять участие в матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.