Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера

Сегодня мало кто вспомнит подробности того дня в начале марта 2007 года, когда «Шахтер» за 3 миллиона евро оформил трансфер 19-летнего на тот момент форварда «Интернасьонала» Луиса Адриано. Тогда мало кто мог себе представить, что в лице этого бразильского паренька «горняки» заполучили нового лучшего бомбардира в истории клуба. Именно с таким статусом Адриано и покидал Украину – летом 2015-го его за 14 миллионов евро продали в «Милан».

В Украине Луис Адриано запомнился многим: кто-то отождествляет его с другими бразильскими легендами «Шахтера» – такими как Жадсон или Фернандиньо; кто-то помнит откровенную неуклюжесть форварда при работе с мячом, которая часто приводила к потере топовых голевых шансов; кто-то до сих пор гордится тем, что Луису Адриано посчастливилось в положительном ключе выпятить УПЛ в Лиге чемпионов, став лишь вторым после Лионеля Месси футболистом, который сумел сделать пента-трик в поединках турнира; ну, а кто-то никогда не забудет нахальный поступок бразильского форварда в той же Лиге чемпионов в рамках поединка с «Нордшелландом».

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано после скандального гола Нордшелланду

Как бы там ни было, а мало кто поспорит с тем фактом, что после отъезда из Украины Луис Адриано в серьезной степени выпал из фокуса внимания отечественных болельщиков, объявляясь там лишь по самым резонансным поводам.

В «Милане» у бразильца выиграть конкуренцию у Карлоса Бакки так и не посчастливилось, после чего его хотели продать в Китай, но что-то там не срослось, и бразилец оказался в россии. Там Адриано сумел помочь «Спартаку» впервые за долгие годы вновь стать чемпионом, но летом 2019 года клуб с удовольствием избавился от футболиста с высокой зарплатой, согласившись продать его в «Палмейрас» всего за 1 миллион евро.

Собственно говоря, закат в карьере Луиса Адриано начался именно с того самого трансфера из «Шахтера» в «Милан», хотя летом 2015-го форвард наверняка рассчитывал абсолютно на иное. С «Палмейрасом» лучшему снайперу в истории «горняков» также посчастливилось выиграть топовые трофеи – в 2020 и 2021 годах «зелено-белые» становились триумфаторами Кубка Либертадорес, который является южноамериканским аналогом Лиги чемпионов. Причем в розыгрыше 2020 года Луис Адриано был более чем заметной фигурой в рядах «Палмейраса», отличившись 5 голами в 7 поединках.

Но в целом никакого значительного воздействия успехи команд, за которые выступал Луис Адриано после ухода из «Шахтера», на его индивидуальную карьеру не произвели. Ярким подтверждением этого тезиса является то, что всего за сборную Бразилии Луис сыграл 4 матча, и все – еще как представитель «Шахтера»: два осенью 2014-го и два весной 2015-го. Ни из «Милана», ни из «Палмейраса», ни из чемпионского состава «Спартака» Адриано более в ряды «селесао» так и не вызывался.

В какой-то момент имя Луиса Адриано все чаще и чаще в различных СМИ начало появляться в виду каких-то скандалов или фейлов. Например, в 2019 году форвард решил развестись со своей бразильской супругой, от которой имел троих детей, ради женитьбы на российской модели Екатерине Дорожко. Причем предложение этой гламурной барышне, которая впоследствии согласилась даже поехать с избранником в Бразилию, но так и не стала любимицей тамошних фанатов, которые просто называли ее очередной любительницей денег, Луис Адриано сделал в столь «романтичном» и «подходящем» для этого события месте как… туалет.

Брак с Дорожко очень быстро распался, и вскоре бразильские СМИ вовсю обсуждали то, как Луис Адриано весело и беззаботно проводит время с местной моделью Лумой Симойнш. А в сентябре 2020 года экс-форвард «Шахтера» угодил в расистский скандал, который случился в поединке «Палмейраса» против родного для Адриано «Интернасьонала». Тогда один из футболистов «колорадос» процедил в адрес нападающего «зелено-белых»: «Что случилось, негр?» Это вывело из себя Луиса, и на поле возникла потасовка, но интереснее всего то, что сам «обидчик» также оказался темнокожим, и впоследствии заявил, что «быть черным – это не оскорбление, а повод для гордости».

После 2020 года в карьере Луиса Адриано и вовсе начался этап забвения. Его результативность резко покатилась вниз (если в Серии А-2020 экс-голеадор «Шахтера» забил 10 мячей за «Палмейрас» в 24 поединках, то спустя год в этом же турнире и за этот же коллектив Луис сумел забить лишь 3 мяча в 19 играх). В начале 2022-го СМИ сообщили, что руководство «Палмейраса» и сам Луис Адриано сошлись во мнении, что в дальнейшем их пути должны разойтись. Клуб попытался продать возрастного форварда, но так и не нашел покупателей, из-за чего согласился просто отпустить Луиса свободным агентом в турецкий «Антальяспор», чтобы снизить затраты по зарплатному фонду.

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За год до этого, в январе 2021-го, Луис Адриано был и вовсе готов на скандальный шаг. По данным Игоря Цыганыка, форвард проявил готовность и желание вернуться в УПЛ, чтобы снова играть под началом Мирчи Луческу, но уже не в «Шахтере», а в «Динамо», которое румынский наставник принял летом 2020-го. Как приняли бы лучшего бомбардира «горняков» в рядах своих любимцев фанаты «бело-синих», и наоборот – как отнеслись бы к такому поступку нападающего поклонники «оранжево-черных», нам остается только догадываться, ведь к счастью или к сожалению, а этой сделки не произошло, пусть «Динамо» на тот момент и испытывало проблемы с нападением.

В Турции Луис Адриано играл регулярно, а вот забивал, как принято говорить в таких случаях, по праздникам. За год в тамошней Суперлиге бразилец провел 34 поединка, сумев отличиться лишь 6 голами и 3 ассистами. Неудивительно, что в феврале минувшего года, когда форварду и его представителям удалось согласовать условия контракта с «Интернасьоналом», в «Антальяспоре» были не против досрочного прекращения сотрудничества с южноамериканским легионером.

22 февраля 2023-го, спустя практически 16 лет после отъезда, Луис Адриано вернулся в «Интернасьонал». Он получил весьма скромный контракт на 36 тысяч евро в месяц, в котором были прописаны различные бонусы, позволявшие опытному бомбардиру рассчитывать на солидную прибавку к жалованию в случае успешных результатов и хорошей статистики, но… Минувший сезон в бразильской Серии А принес величайшее разочарование всем почитателям «колорадос»: их любимцы финишировали лишь на девятой строчке, а Луис Адриано, сыграв 1331 минуту в рамках 29 поединков, записал на свой счет только 3 гола и 1 результативную передачу. Даже у еще одного экс-игрока «Шахтера», а ныне капитана «Интернасьонала» Алана Патрика, играющего значительно глубже, в активе оказалось больше результативных действий – 4 забитых мяча и 5 ассистов в 34 матчах.

Так и не увидев от ветерана ожидаемого уровня результативности на поле, болельщики «Интернасьонала» начали критиковать как Луиса Адриано, так и руководство «колорадос» за то, что те подписали очередного «бездельника», получающего деньги за былые заслуги. Критика в целом была справедливой, и руководство «Интернасьонала» еще в конце минувшего года пришло к мысли о необходимости досрочно попрощаться с Луисом. Нужен был лишь какой-то повод, чтобы расставание не сказалось на финансовом положении клуба, и тому не пришлось выплачивать ветерану неустойку за односторонний разрыв трудового соглашения.

В итоге ждать пришлось вновь аж до начала марта. В судьбоносный отрезок года для карьеры Луиса Адриано тот сперва согласовал расторжение контракта с «Интернасьоналом», а затем оформил свой переезд в «Виторию» Салвадор – команду, которая является новичком сезона-2024 в бразильской Серии А.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано в составе Антальяспора

«Витория» Салвадор наряду с «Антальяспором» является наименее топовой командой в карьере Луиса Адриано. Несмотря на то, что «Львы Барра» являются 29-кратным чемпионом штата Баия, на общенациональном уровне этот коллектив является типичной «командой-лифтом», которая привыкла скитаться между дивизионами. Чуть менее года назад клубу из-за финансовых проблем и вовсе пришлось идти на сотрудничество с эскорт-агенцией, что в целом позволило салвадорцам моментально добиться цели – вернуться в Серию А, хотя в сезоне-2022 они играли и вовсе на уровне Серии С.

Нынешняя «Витория» Салвадор – это объективно одна из самых слабых команд сезона-2024 в бразильской Серии А, который стартует в середине апреля. В коллективе слишком много возрастных футболистов (сразу десять игроков перешагнули тридцатилетний порог, а пятерым из них и вовсе исполнилось уже 36 или более лет), с которыми решать какие-то амбициозные задачи вряд ли возможно.

Из хорошо известных лиц в составе «Витории», помимо Луиса Адриано, можно выделить лишь еще одного суперветерана – 37-летнего колумбийского центрбека Кристиана Сапату, который перебрался в Салвадор в январе, а ранее играл в Европе за «Милан», «Удинезе», «Вильярреал» и «Дженоа».

Этого явно недостаточно, чтобы говорить о том, что «Витория» Салвадор – это что-то большее в спортивном плане, чем просто попытка для Луиса Адриано отсрочить неизбежное, чем является объявление о завершении профессиональной карьеры. Чуть ранее за возможность продолжать оставаться в активном футболе до последнего хватался другой значимый экс-бразилец «Шахтера» Жадсон. Интересно, что он в итоге также оказался в «Витории», и та стала для хавбека не только «последней остановкой» в карьере, но еще и причиной для судебных разбирательств по финансовым вопросам.

Что ж, посмотрим теперь, как и чем завершится пребывание в «Витории» Салвадор Луиса Адриано…