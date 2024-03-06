ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб

Бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, который в середине апреля отпразднует свой 37-й день рождения, недолго оставался без клуба после расторжения контракта с «Интернасьоналом».

О подписании ветерана объявила «Витория» из Салвадора – команда, которая является новичком сезона-2024 в бразильской Серии А.

По информации Transfermarkt, Луис Адриано подписал с «Виторией» краткосрочный контракт – до конца текущего календарного года.

Напомним, Луис Адриано с 2007 по 2015 годы выступал за «Шахтер» и является лучшим бомбардиром донецкой команды за всю ее историю (в активе бразильца 128 забитых мячей за «горняков»).