Названа сумма трансфера Луифера Эрнандеса в Полесье. Он уже заявлен на УПЛ
Житомирский клуб продолжает усиливать состав
Как и сообщал известный инсайдер Фабрицио Романо, «Полесье» оформило трансфер 22-летнего центрфорварда «Академии Пуэрто-Кабельо» Луифера Эрнандеса.
Житомирский клуб пока официально не сообщал о подписании игрока, однако его имя сегодня появилось в заявке «Полесья» на официальном сайте украинской Премьер-лиги.
По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского легионера «Полесье» заплатило 1 миллион евро. Контракт с Луифером Эрнандесом подписан на два с половиной года – до 31 декабря 2026-го.
Луифер Эрнандес является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и записал в актив 1 забитый мяч.
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