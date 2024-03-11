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  4. Названа сумма трансфера Луифера Эрнандеса в Полесье. Он уже заявлен на УПЛ
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 19:11 |
1586
1

Названа сумма трансфера Луифера Эрнандеса в Полесье. Он уже заявлен на УПЛ

Житомирский клуб продолжает усиливать состав

11 марта 2024, 19:11 |
1586
1
Названа сумма трансфера Луифера Эрнандеса в Полесье. Он уже заявлен на УПЛ
Twitter. Луифер Эрнандес

Как и сообщал известный инсайдер Фабрицио Романо, «Полесье» оформило трансфер 22-летнего центрфорварда «Академии Пуэрто-Кабельо» Луифера Эрнандеса.

Житомирский клуб пока официально не сообщал о подписании игрока, однако его имя сегодня появилось в заявке «Полесья» на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

upl.ua

По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского легионера «Полесье» заплатило 1 миллион евро. Контракт с Луифером Эрнандесом подписан на два с половиной года – до 31 декабря 2026-го.

transfermarkt.com

Луифер Эрнандес является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и записал в актив 1 забитый мяч.

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Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Источник Sport.ua
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Andrii8753754
У вонючих Суркисят опять после такого пердак гореть будет 
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