Названа сумма трансфера Луифера Эрнандеса в Полесье. Он уже заявлен на УПЛ

Как и сообщал известный инсайдер Фабрицио Романо, «Полесье» оформило трансфер 22-летнего центрфорварда «Академии Пуэрто-Кабельо» Луифера Эрнандеса.

Житомирский клуб пока официально не сообщал о подписании игрока, однако его имя сегодня появилось в заявке «Полесья» на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

upl.ua

По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского легионера «Полесье» заплатило 1 миллион евро. Контракт с Луифером Эрнандесом подписан на два с половиной года – до 31 декабря 2026-го.

transfermarkt.com

Луифер Эрнандес является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и записал в актив 1 забитый мяч.