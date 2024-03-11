ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
Ранее фамилия опытного защитника исчезла и с официального сайта «горняков»
«Шахтер» убрал из своей заявки на текущий сезон в УПЛ 37-летнего центрального защитника Дмитрия Чигринского.
Ведомости об этом содержатся на официальном сайте украинской Премьер-лиге, где в профиле футболиста написано: «Отзаявлен».
Ранее фамилия Чигринского исчезла и со списка футболистов первой команды на официальном сайте донецкого клуба.
Примечательно, что агент Чигринского Александр Панков впоследствии заявлял, что у его клиента продолжает действовать контракт с «Шахтером» и передавал «привет» дизайнеру сайта «горняков».
Публичной реакции на события со стороны официальных лиц «Шахтера» на ситуацию вокруг Чигринского до сих пор не было.
В текущем сезоне опытный центрбек сыграл за «Шахтер» 4 матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей может сыграть в матче против Боснии и Герцеговины
Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву