ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ

«Шахтер» убрал из своей заявки на текущий сезон в УПЛ 37-летнего центрального защитника Дмитрия Чигринского.

Ведомости об этом содержатся на официальном сайте украинской Премьер-лиге, где в профиле футболиста написано: «Отзаявлен».

upl.ua

Ранее фамилия Чигринского исчезла и со списка футболистов первой команды на официальном сайте донецкого клуба.

Примечательно, что агент Чигринского Александр Панков впоследствии заявлял, что у его клиента продолжает действовать контракт с «Шахтером» и передавал «привет» дизайнеру сайта «горняков».

Публичной реакции на события со стороны официальных лиц «Шахтера» на ситуацию вокруг Чигринского до сих пор не было.

В текущем сезоне опытный центрбек сыграл за «Шахтер» 4 матча.