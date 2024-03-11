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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 12:43 |
2610
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ

Ранее фамилия опытного защитника исчезла и с официального сайта «горняков»

11 марта 2024, 12:43 |
2610
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
shakhtar.com. Дмитрий Чигринский

«Шахтер» убрал из своей заявки на текущий сезон в УПЛ 37-летнего центрального защитника Дмитрия Чигринского.

Ведомости об этом содержатся на официальном сайте украинской Премьер-лиге, где в профиле футболиста написано: «Отзаявлен».

upl.ua

Ранее фамилия Чигринского исчезла и со списка футболистов первой команды на официальном сайте донецкого клуба.

Примечательно, что агент Чигринского Александр Панков впоследствии заявлял, что у его клиента продолжает действовать контракт с «Шахтером» и передавал «привет» дизайнеру сайта «горняков».

Публичной реакции на события со стороны официальных лиц «Шахтера» на ситуацию вокруг Чигринского до сих пор не было.

В текущем сезоне опытный центрбек сыграл за «Шахтер» 4 матча.

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Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк заявка
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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