Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера

37-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский исчез со списка игроков на официальном сайте донецкого клуба.

Официально об уходе украинского защитника из «Шахтера» не сообщалось.

У Чигринского действующий контракт с «горняками» до конца текущего сезона.

В этом сезоне бывший игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский отыграл за «Шахтер» четыре матча и результативными действиями не отметился.

Ранее защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский рассказал о том, что пока не планирует завершать карьеру.