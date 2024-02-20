Украина. Премьер лига20 февраля 2024, 22:37 |
1637
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Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Дмитрий Чигринский отсутствует в перечне игроков «горняков» на официальном сайте клуба
20 февраля 2024, 22:37 |
1637
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37-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский исчез со списка игроков на официальном сайте донецкого клуба.
Официально об уходе украинского защитника из «Шахтера» не сообщалось.
У Чигринского действующий контракт с «горняками» до конца текущего сезона.
В этом сезоне бывший игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский отыграл за «Шахтер» четыре матча и результативными действиями не отметился.
Ранее защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский рассказал о том, что пока не планирует завершать карьеру.
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