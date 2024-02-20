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  4. Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 22:37 |
1637
1

Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера

Дмитрий Чигринский отсутствует в перечне игроков «горняков» на официальном сайте клуба

20 февраля 2024, 22:37 |
1637
1
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

37-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский исчез со списка игроков на официальном сайте донецкого клуба.

Официально об уходе украинского защитника из «Шахтера» не сообщалось.

У Чигринского действующий контракт с «горняками» до конца текущего сезона.

В этом сезоне бывший игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский отыграл за «Шахтер» четыре матча и результативными действиями не отметился.

Ранее защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский рассказал о том, что пока не планирует завершать карьеру.

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Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Serhii P.
толку з нього мало, нехай відпочиває
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