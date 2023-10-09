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  4. Чигринский рассказал, когда хотел бы завершить карьеру
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 09:11 |
503
0

Чигринский рассказал, когда хотел бы завершить карьеру

Мечтает сыграть на Донбасс Арене

09 октября 2023, 09:11 |
503
0
Чигринский рассказал, когда хотел бы завершить карьеру
ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

Защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский рассказал о том, что пока не планирует завершать карьеру. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает летом 2024 года.

«О завершении карьеры еще не думал. Наслаждаюсь моментом. Если начинаешь думать, то этот момент приближаешь. Я счастлив, что я здесь, что могу играть на этом уровне в «Шахтере». Могу продолжать свой путь».

«Хочу еще успеть вернуться на Донбасс Арену в качестве игрока. Если это удастся, то точно можно завершать карьеру», – сказал Чигринский.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча.

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Шахтер Донецк Дмитрий Чигринский Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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