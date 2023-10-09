Чигринский рассказал, когда хотел бы завершить карьеру

Защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский рассказал о том, что пока не планирует завершать карьеру. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает летом 2024 года.

«О завершении карьеры еще не думал. Наслаждаюсь моментом. Если начинаешь думать, то этот момент приближаешь. Я счастлив, что я здесь, что могу играть на этом уровне в «Шахтере». Могу продолжать свой путь».

«Хочу еще успеть вернуться на Донбасс Арену в качестве игрока. Если это удастся, то точно можно завершать карьеру», – сказал Чигринский.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча.