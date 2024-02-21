Агент Чигринского: «Дизайнеру сайта Шахтера большой привет»
Александр Панков рассказал, почему Дмитрия нет в составе на сайте «горняков»
37-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский, который исчез из состава «горняков» на официальном сайте, и дальше остается игроком донецкого клуба.
Агент защитника Александр Панков на своей странице в инстаграме написал, что у Чигринского контракт с «Шахтером» до 30-го июня 2024-го года и сейчас футболист на финальной стадии восстановления.
«Дмитрий Чигринский игрок ФК «Шахтер» до 30.06.2024. Восстановление уже на финальной стадии. На него рассчитывают и ждут в общей группе. Успехов «Шахтеру» в матче с «Марселем». А дизайнеру сайта «горняков» большой привет», – написал Панков.
В этом сезоне бывший игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский сыграл за «Шахтер» четыре матча, результативными действиями не отметился.
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