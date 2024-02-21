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Чемпионат Украины
21 февраля 2024, 16:15 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:29
1327
2

Агент Чигринского: «Дизайнеру сайта Шахтера большой привет»

Александр Панков рассказал, почему Дмитрия нет в составе на сайте «горняков»

21 февраля 2024, 16:15 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:29
1327
2
Агент Чигринского: «Дизайнеру сайта Шахтера большой привет»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Чигринский

37-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский, который исчез из состава «горняков» на официальном сайте, и дальше остается игроком донецкого клуба.

Агент защитника Александр Панков на своей странице в инстаграме написал, что у Чигринского контракт с «Шахтером» до 30-го июня 2024-го года и сейчас футболист на финальной стадии восстановления.

«Дмитрий Чигринский игрок ФК «Шахтер» до 30.06.2024. Восстановление уже на финальной стадии. На него рассчитывают и ждут в общей группе. Успехов «Шахтеру» в матче с «Марселем». А дизайнеру сайта «горняков» большой привет», – написал Панков.

В этом сезоне бывший игрок сборной Украины Дмитрий Чигринский сыграл за «Шахтер» четыре матча, результативными действиями не отметился.

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Александр Панков трансферы Дмитрий Чигринский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига расторжение контракта трансферы УПЛ
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Alehandro
Дизайнери сайтів не відповідають за наповнення їх контентом, але звідки Панкову про це знати)
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0
Boodya 1209
Розраховують?😂
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