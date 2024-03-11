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Испания
11 марта 2024, 22:30 | Обновлено 11 марта 2024, 22:38
1227
0

Довбиком интересуется гранд Ла Лиги. Его ждут и предложения с АПЛ

Испанский журналист оценил варианты трансфера украинского форварда «Жироны»

11 марта 2024, 22:30 | Обновлено 11 марта 2024, 22:38
1227
0
Довбиком интересуется гранд Ла Лиги. Его ждут и предложения с АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации журналиста Mundo Deportivo Алекса Луна, за форвардом сборной Украины уже долгое время следит мадридский «Атлетико», ведь игрок нравится руководству «матрасников». Инсайдер также отмечает, что предложение «Атлетико» по трансферу Артема летом могут перебить клубы АПЛ, также интересующиеся нападающим.

В этом сезоне Довбик провел за «Жирону» во всех турнирах 31 матч, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее информировалось, что Артемом интересуются два лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси».

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Артем Довбик Жирона трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Атлетико Мадрид
Источник Футбол 24
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