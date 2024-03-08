Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
«Челси» может попытаться приобрести Артема Довбика летом
26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации Fichajes, в «Челси» уже давно проявляют интерес к Довбику и попытаются приобрести его летом. В трансфере украинца лондонский клуб видит усиление проблемной позиции форварда. Трансферная стоимость Довбика оценивается в 45 миллионов и «Челси» готов заплатить «Жироне» эту сумму. Артем может присоединиться к своему одноклубнику по сборной Украины Михаилу Мудрику, который поможет ему с адаптацией.
В этом сезоне чемпионата Испании Довбик провел 25 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Артемом интересуется и другой клуб из Лондона – «Арсенал».
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