Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны

26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации Fichajes, в «Челси» уже давно проявляют интерес к Довбику и попытаются приобрести его летом. В трансфере украинца лондонский клуб видит усиление проблемной позиции форварда. Трансферная стоимость Довбика оценивается в 45 миллионов и «Челси» готов заплатить «Жироне» эту сумму. Артем может присоединиться к своему одноклубнику по сборной Украины Михаилу Мудрику, который поможет ему с адаптацией.

В этом сезоне чемпионата Испании Довбик провел 25 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Артемом интересуется и другой клуб из Лондона – «Арсенал».