Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
Англия
08 марта 2024, 14:59 |
1497
3

Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны

«Челси» может попытаться приобрести Артема Довбика летом

08 марта 2024, 14:59 |
1497
3
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации Fichajes, в «Челси» уже давно проявляют интерес к Довбику и попытаются приобрести его летом. В трансфере украинца лондонский клуб видит усиление проблемной позиции форварда. Трансферная стоимость Довбика оценивается в 45 миллионов и «Челси» готов заплатить «Жироне» эту сумму. Артем может присоединиться к своему одноклубнику по сборной Украины Михаилу Мудрику, который поможет ему с адаптацией.

В этом сезоне чемпионата Испании Довбик провел 25 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Артемом интересуется и другой клуб из Лондона – «Арсенал».

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Довбик, к сожалению, сейчас не забивает»
Израильтянин, которого сватали в Динамо, переехал в MLS за 8 млн евро
Барселоне интересен футболист-скандалист Манчестер Юнайтед
Артем Довбик Челси Жирона трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Футбол | 08 марта 2024, 12:32 10
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев

Алексей Сливченко – о резонансном переезде форварда «Шахтера» в Польшу…

ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины
Футбол | 07 марта 2024, 14:42 3
ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины
ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины

Михаил посетил мальчика, покинувшего Украину из-за войны

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
Бокс | 07.03.2024, 19:20
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
Милевский эмоционально отреагировал на ничью Динамо в матче с Вересом
Футбол | 08.03.2024, 11:44
Милевский эмоционально отреагировал на ничью Динамо в матче с Вересом
Милевский эмоционально отреагировал на ничью Динамо в матче с Вересом
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Бокс | 08.03.2024, 08:23
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Так от для чого Мурзіка купували? Для допомоги з адаптацією Довбику.
Ответить
-2
CheMP
Ответить
-2
Fant24
Какой дуэт? Этого дурака челси выгонит 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
07.03.2024, 23:29 6
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 10
Теннис
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
07.03.2024, 06:30 2
Снукер
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 15:01 6
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем