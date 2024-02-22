Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Англия
22 февраля 2024, 11:23 |
1331
2

Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом

Артем Довбик может стать одноклубником Александра Зинченко

22 февраля 2024, 11:23 |
1331
2
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик может перейти в английский чемпионат.

По информации испанского портала Fichajes, лондонский «Арсенал» ищет варианты усиления нападения и остановился на украинском голеадоре «Жироны». Артета видит в трансфере Довбика последний шаг в формировании атакующего звена команды. Потенциальный трансфер может состояться летом 2024 года.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» готовится к очень сложному лету, потому что понимает – по итогам этого сезона команду покинет целый ряд лидеров.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с капитаном африканской сборной
Не только Мбаппе. Еще два форварда могут покинуть ПСЖ летом
Артем Довбик Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Жирона
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Футбол | 22 февраля 2024, 00:03 1
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа

Вратарь вряд ли вернется на поле раньше апреля

Лучше бы Гаттузо убрали после ответной игры с Шахтером
Футбол | 21 февраля 2024, 15:23 34
Лучше бы Гаттузо убрали после ответной игры с Шахтером
Лучше бы Гаттузо убрали после ответной игры с Шахтером

Валерий Василенко – о смене на тренерском мостике «Марселя»

Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?
Футбол | 22.02.2024, 09:23
Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?
Бавария vs Ливерпуль. Какой клуб стоит выбрать Хаби Алонсо?
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Теннис | 21.02.2024, 18:34
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 22.02.2024, 07:15
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
myroslavmail
а в чому гучність ... Довбик там це лавочний варіант ... на жаль ...
Ответить
0
Андрій Шевченко
Сіті не буде підсилювати конкуурента.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20.02.2024, 16:05 25
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
20.02.2024, 09:20 2
Футбол
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
20.02.2024, 11:50 5
Бокс
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
20.02.2024, 18:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем