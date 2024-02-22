Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик может перейти в английский чемпионат.

По информации испанского портала Fichajes, лондонский «Арсенал» ищет варианты усиления нападения и остановился на украинском голеадоре «Жироны». Артета видит в трансфере Довбика последний шаг в формировании атакующего звена команды. Потенциальный трансфер может состояться летом 2024 года.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» готовится к очень сложному лету, потому что понимает – по итогам этого сезона команду покинет целый ряд лидеров.