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  4. Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Испания
14 февраля 2024, 14:11 |
3557
5

Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика

Один из лидеров уже знает, что уходит

14 февраля 2024, 14:11 |
3557
5
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
ФК Жирона. Довбик и Цыганков

По информации AS, «Жирона» точно знает, что летом команду покинет ведущий атакующий хавбек Савиньо (7+7 в сезоне), который переходит в «Манчестер Сити». Игрок уже согласовал контракт с грандом АПЛ, а официально о трансфере могут объявить в ближайшее время.

Сообщается, что руководство «Жироны» готовится к очень сложному лету, потому что понимает – по итогам нынешнего сезона команду покинет целый ряд лидеров.

Отдельно выделены Виктор Цыганков, Артем Довбик и Алейш Гарсия – у них совсем мало шансов остаться в команде.

Несмотря на то, что частью клуба владеет Manchester City Group и проблем с финансами нет, менеджмент хочет максимально заработать на успешном сезоне.

К призовым за вероятным выход в Лигу чемпионов должны добавиться трансферы лидеров. При этом контракты Цыганкова и Довбика завершаются только в 2027 и 2028 годах соответственно, поэтому никаких скидок «Жирона» делать не собирается.

В нынешнем сезоне Виктор забил 4 гола и сделал 3 ассиста, а у Артема 14 голов и 6 результативных передач.

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Жирона Савио Морейра Виктор Цыганков Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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Комментарии 5
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vbrjkf
Це той випадок, коли бабло перемагає спортивну складову. Жироні і нафіг не потрібна ЛЧ, типу - " я так, тільки потусуюсь..."
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+1
Burevestnik
така інфа - вилами по воді
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+1
anacreon
Чесно кажучи, сумніваюсь, що Циганков кудись піде. По-перше він надто нестабільний. Як бачимо стало багато провальних матчів, де він ніяких. І Савіо та Коуту повністю можуть затьмарити і віддати передачі. А в топ-клубах так не можна. Тому там навряд чи буде черга.По-друге - Жироні доведеться багато відвалити Динамо за продаж. То який сенс. Втратити хорошого гравця і заробити мало. Або залишити собі цього гравця, аби допомагав команді. Вони цілком можуть відмовитися продавати за якісь 15-20 мільйонів.  А більше там навряд чи хтось дасть. Ще і враховуючи травматичність.
Савіо теж, до речі, нестабільний. Або літає і забиває. Або ніякий. І команда не може забити і втрачає очки. Рано Савіо в топ-клуб.
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-2
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