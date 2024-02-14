Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика

По информации AS, «Жирона» точно знает, что летом команду покинет ведущий атакующий хавбек Савиньо (7+7 в сезоне), который переходит в «Манчестер Сити». Игрок уже согласовал контракт с грандом АПЛ, а официально о трансфере могут объявить в ближайшее время.

Сообщается, что руководство «Жироны» готовится к очень сложному лету, потому что понимает – по итогам нынешнего сезона команду покинет целый ряд лидеров.

Отдельно выделены Виктор Цыганков, Артем Довбик и Алейш Гарсия – у них совсем мало шансов остаться в команде.

Несмотря на то, что частью клуба владеет Manchester City Group и проблем с финансами нет, менеджмент хочет максимально заработать на успешном сезоне.

К призовым за вероятным выход в Лигу чемпионов должны добавиться трансферы лидеров. При этом контракты Цыганкова и Довбика завершаются только в 2027 и 2028 годах соответственно, поэтому никаких скидок «Жирона» делать не собирается.

В нынешнем сезоне Виктор забил 4 гола и сделал 3 ассиста, а у Артема 14 голов и 6 результативных передач.