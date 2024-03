Вест Хэм спасся на 90+1-й против Бернли, Де Дзерби обыграл Ноттингем Форест

10 марта состоялись матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» дома вырвал ничью у «Бернли» – 2:2. За гостей отметился Давид Фофана (11), а еще один гол на 45+1-й в свои ворота забил Константинос Мавропанос. У «молотобойцев» по одному мячу оформили Лукас Пакета (46) и Дэнни Ингс (90+1).

В параллельном матчей Роберто Де Дзерби с «Брайтоном» минимально обыграл «Ноттингем Форест» 1:0. Единственный гол был забит в свои ворота. «Герой» встречи – Эндрю Омобамиделе.

Ранее 10 марта «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» 4:0.

АПЛ. 28-й тур. 10 марта

Вест Хэм – Бернли – 2:2

Голы: Пакета, 46, Ингс, 90+1 – Фофана, 11, Мавропанос, 45+1 (автогол)

Брайтон – Ноттингем Форест – 1:0

Гол: Омобамиделе, 29 (автогол)

