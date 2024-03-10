Вест Хэм спасся на 90+1-й против Бернли, Де Дзерби обыграл Ноттингем Форест
10 марта состоялись матчи 28-го тура АПЛ
10 марта состоялись матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.
«Вест Хэм» дома вырвал ничью у «Бернли» – 2:2. За гостей отметился Давид Фофана (11), а еще один гол на 45+1-й в свои ворота забил Константинос Мавропанос. У «молотобойцев» по одному мячу оформили Лукас Пакета (46) и Дэнни Ингс (90+1).
В параллельном матчей Роберто Де Дзерби с «Брайтоном» минимально обыграл «Ноттингем Форест» 1:0. Единственный гол был забит в свои ворота. «Герой» встречи – Эндрю Омобамиделе.
Ранее 10 марта «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» 4:0.
АПЛ. 28-й тур. 10 марта
Вест Хэм – Бернли – 2:2
Голы: Пакета, 46, Ингс, 90+1 – Фофана, 11, Мавропанос, 45+1 (автогол)
Брайтон – Ноттингем Форест – 1:0
Гол: Омобамиделе, 29 (автогол)
The points are shared in east London. pic.twitter.com/thWgIT1BRH— West Ham United (@WestHam) March 10, 2024
FT: BACK TO WINNING WAYS! 😁— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 10, 2024
[1-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/7RykwcRpJt
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