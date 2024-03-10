Битва за Лигу чемпионов. Тоттенхэм уничтожил Астон Виллу в выездном матче
Но в топ-4 лондонцы не поднимаются
Тоттенхэм в важном матче чемпионата Англии на выезде обыграл Астон Виллу со счетом 4:0. После пресного первого тайма лондонская команда на старте второй половины встречи оформила два гола за три минуты.
Отличились Мэддисон и Джонсон, а добили соперника Сон и Вернер. У Сона сегодня гол и две результативные передачи.
Тоттенхэм набирает 53 очка, но остается пятым, тогда как у бирмингемской команды 55 очков. Астон Вилла остается в зоне Лиги чемпионов.
Чемпионат Англии. 28-й тур
Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4
Голы: Мэддисон, 50, Джонсон, 53, Сон, 90, Вернер, 90+4
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса (Карлос, 85), Ленгле (Дзаньоло, 58), Торрес, Динь (Морено, 58), Дуглас Луис, Тилеманс (Диаби, 58), Макгинн, Бэйлли (Ирогбунам, 69), Уоткинс
Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрэгушин, 49), Удоджи, Сарр (Бентанкур, 70), Биссума, Кулусевски, Мэддисон (Вернер, 87), Джонсон (Хейбьерг, 85), Сон
Удален: Макгинн, 65
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