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Чемпионат Англии
Астон Вилла
10.03.2024 15:00 – FT 0 : 4
Тоттенхэм
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Англия
10 марта 2024, 17:03 | Обновлено 10 марта 2024, 17:41
459
1

Битва за Лигу чемпионов. Тоттенхэм уничтожил Астон Виллу в выездном матче

Но в топ-4 лондонцы не поднимаются

10 марта 2024, 17:03 | Обновлено 10 марта 2024, 17:41
459
1
Битва за Лигу чемпионов. Тоттенхэм уничтожил Астон Виллу в выездном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм в важном матче чемпионата Англии на выезде обыграл Астон Виллу со счетом 4:0. После пресного первого тайма лондонская команда на старте второй половины встречи оформила два гола за три минуты.

Отличились Мэддисон и Джонсон, а добили соперника Сон и Вернер. У Сона сегодня гол и две результативные передачи.

Тоттенхэм набирает 53 очка, но остается пятым, тогда как у бирмингемской команды 55 очков. Астон Вилла остается в зоне Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4
Голы: Мэддисон, 50, Джонсон, 53, Сон, 90, Вернер, 90+4

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса (Карлос, 85), Ленгле (Дзаньоло, 58), Торрес, Динь (Морено, 58), Дуглас Луис, Тилеманс (Диаби, 58), Макгинн, Бэйлли (Ирогбунам, 69), Уоткинс

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрэгушин, 49), Удоджи, Сарр (Бентанкур, 70), Биссума, Кулусевски, Мэддисон (Вернер, 87), Джонсон (Хейбьерг, 85), Сон

Удален: Макгинн, 65

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Как они играют?)))    В 2022 тут же было 0:4 потом 3 победы Виллы и опять 0:4
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