Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Арсенал – Брентфорд

Сегодня, 9 марта, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги примет «Брентфорд». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в заявку на матч, но начнет игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начнет матч в запасе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рэмсдейл, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Троссар, Сака, Хаверц.

«Брентфорд»: Флеккен, Роерслев, Занка, Аер, Коллинс, Льюис-Поттер, Ньоргард, Оньека, Янельт, Висса, Тоуни.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧤 Ramsdale between the sticks

⚖️ Jorginho in the middle

🪄 Trossard on the wing



Let's maintain this momentum, Gunners 👊 pic.twitter.com/YHgodiZtbl