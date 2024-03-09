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Англия
09 марта 2024, 18:33 | Обновлено 09 марта 2024, 18:55
1466
0

Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Арсенал – Брентфорд

Матч 28-го тура АПЛ начнется в 19:30

09 марта 2024, 18:33 | Обновлено 09 марта 2024, 18:55
1466
0
Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Арсенал – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 9 марта, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги примет «Брентфорд». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в заявку на матч, но начнет игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начнет матч в запасе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рэмсдейл, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Троссар, Сака, Хаверц.

«Брентфорд»: Флеккен, Роерслев, Занка, Аер, Коллинс, Льюис-Поттер, Ньоргард, Оньека, Янельт, Висса, Тоуни.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Брентфорд стартовые составы Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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