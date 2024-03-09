Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Арсенал – Брентфорд
Матч 28-го тура АПЛ начнется в 19:30
Сегодня, 9 марта, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги примет «Брентфорд». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в заявку на матч, но начнет игру на скамейке запасных. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начнет матч в запасе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Арсенал»: Рэмсдейл, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Троссар, Сака, Хаверц.
«Брентфорд»: Флеккен, Роерслев, Занка, Аер, Коллинс, Льюис-Поттер, Ньоргард, Оньека, Янельт, Висса, Тоуни.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2024
🧤 Ramsdale between the sticks
⚖️ Jorginho in the middle
🪄 Trossard on the wing
Let's maintain this momentum, Gunners 👊 pic.twitter.com/YHgodiZtbl
🐝 Your Bees to take on Arsenal #ARSBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/fhWXneqFCb— Brentford FC (@BrentfordFC) March 9, 2024
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