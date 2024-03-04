Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Шеффилд Юнайтед
Украинец еще не восстановился после травмы
Сегодня, 4 марта «Арсенал» Александра Зинченко в матче 27-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Зинченко не попал даже в заявку «Арсенала» на матч. Украинский полузащитник еще не восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил еще месяц назад.
Из-за нее Зинченко пропускает уже четвертый матч АПЛ подряд. Также украинец не сыграл против «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (поражение 0:1).
Состав «Арсенала»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Кивёр, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Хаверц
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2024
Unchanged from last time out against Newcastle United ✅
Let's keep this momentum going, Gunners 💪 pic.twitter.com/ftk1iaoM5I
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