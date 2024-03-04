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  4. Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Шеффилд Юнайтед
Англия
04 марта 2024, 21:15 |
167
0

Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Шеффилд Юнайтед

Украинец еще не восстановился после травмы

04 марта 2024, 21:15 |
167
0
Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Шеффилд Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 4 марта «Арсенал» Александра Зинченко в матче 27-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Зинченко не попал даже в заявку «Арсенала» на матч. Украинский полузащитник еще не восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил еще месяц назад.

Из-за нее Зинченко пропускает уже четвертый матч АПЛ подряд. Также украинец не сыграл против «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (поражение 0:1).

Состав «Арсенала»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Кивёр, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Хаверц

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Источник Sport.ua
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