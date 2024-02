Кто завоюет трофей? Определены финалистки женской Лиги наций

23 февраля состоялись полуфинальные матчи женской Лиги наций по футболу.

Испания в Севилье разгромила Нидерланды (3:0), а Франция на стадионе «Лиона» нанесла поражение Германии (2:1).

Теперь 28 февраля в финале в Севилье сыграют Испания и Франция, а бронзовые медали в Херенвене разыграют Нидерланды и Германии.

Лига наций по футболу 2023/24. Женщины

1/2 финала, 23 февраля

Испания – Нидерланды – 3:0

Голы: Эрмосо, 41, Бонмати, 45, Батлл, 77

Франция – Германия – 2:1

Голы: Диани, 41, Карчауи, 45+4 (пен) – Гвинн, 82 (пен)

За третье место, 28 февраля

Нидерланды – Германия

Финал, 28 февраля

Испания – Франция

Сетка плей-офф

⏰ RESULTS ⏰



Spain and France advance to the final! 👏👏#UWNL pic.twitter.com/kc3bwQoT9h — UEFA Women's Nations League (@WEURO) February 23, 2024

⚽️ Results from the first legs of the promotion-relegation matches 👇#UWNL — UEFA Women's Nations League (@WEURO) February 23, 2024