Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Стыковый матч Лиги наций проходил под диктовку команды Владимира Пятенко
Отчет о матче ожидайте позже.
Женщины. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи. Первый матч.
Болгария – Украина - 0:4
Голы: Кравчук, 6, Андрухив, 25, Глущенко, 83, Котик, 90+5
Предупреждение: Шаханская, 90+3
Болгария: Шаханская – Караиванова, Димитрова, Яница Иванова, Кефалова – Найденова (Желева, 69), Петрова (Парапунова, 87), Станкова (Бойчева, 46) – Димитра Иванова, Адрианова (Караджов, 46), Попадийнова (Петкова, 69).
Украина: Келюшик – Басанская (Деркач, 84), Шматко, Котик, Петрик (Подольская, 74) – Овдийчук, Химич, Семкив (Корсун, 84), Андрухив (Козлова, 52) – Глущенко, Кравчук (Малахова, 74).
Арбитр: Минка Веккели (Финляндия).
Стадион: «Арена Арда» (Кырджали, Болгария).
Удары (в створ): 0 (0) – 13 (9)
Угловые: 2 – 9
Оффсайды: 1 – 2.
БОЛГАРИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
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