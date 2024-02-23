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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 17:58 |
950
1

Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию

Стыковый матч Лиги наций проходил под диктовку команды Владимира Пятенко

23 февраля 2024, 17:58 |
950
1
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
facebook.com/uafwomen

Отчет о матче ожидайте позже.

Женщины. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи. Первый матч.

Болгария – Украина - 0:4

Голы: Кравчук, 6, Андрухив, 25, Глущенко, 83, Котик, 90+5

Предупреждение: Шаханская, 90+3

Болгария: Шаханская – Караиванова, Димитрова, Яница Иванова, Кефалова – Найденова (Желева, 69), Петрова (Парапунова, 87), Станкова (Бойчева, 46) – Димитра Иванова, Адрианова (Караджов, 46), Попадийнова (Петкова, 69).

Украина: Келюшик – Басанская (Деркач, 84), Шматко, Котик, Петрик (Подольская, 74) – Овдийчук, Химич, Семкив (Корсун, 84), Андрухив (Козлова, 52) – Глущенко, Кравчук (Малахова, 74).

Арбитр: Минка Веккели (Финляндия).

Стадион: «Арена Арда» (Кырджали, Болгария).

Удары (в створ): 0 (0) – 13 (9)
Угловые: 2 – 9
Оффсайды: 1 – 2.

БОЛГАРИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Болгария – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болгария – Украина – 0:4. Текстовая трансляция матча
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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