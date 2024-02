Кто лучше? Названы претенденты на гол недели в Лиге Европы

Европейский футбольный союз по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы выделил четыре гола, которые номинированы на лучший гол недели в турнире.

В голосовании среди посетителей официального сайта УЕФА принимают участие голы в исполнении Альваро Джало из «Браги» в матче с «Карабахом», Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» в ворота «Фейеноорда», Бенжамена Бурижо из «Ренна» в матче с «Миланом» и Анхело Пресиадо из пражской «Спарты» в игре с «Галатасараем».

Djaló 🔥

Pellegrini ☄️

Bourigeaud 🎯

Preciado 🤤



Best goal here? Click below to vote for your favourite ⚽️🗳️@Heineken || #UELGOTW || #UEL