Кто лучше? Названы претенденты на гол недели в Лиге Европы
За признание сразятся четыре номинанта
Европейский футбольный союз по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы выделил четыре гола, которые номинированы на лучший гол недели в турнире.
В голосовании среди посетителей официального сайта УЕФА принимают участие голы в исполнении Альваро Джало из «Браги» в матче с «Карабахом», Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» в ворота «Фейеноорда», Бенжамена Бурижо из «Ренна» в матче с «Миланом» и Анхело Пресиадо из пражской «Спарты» в игре с «Галатасараем».
Djaló 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2024
Pellegrini ☄️
Bourigeaud 🎯
Preciado 🤤
Best goal here? Click below to vote for your favourite ⚽️🗳️@Heineken || #UELGOTW || #UEL
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