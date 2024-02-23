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Лига Европы
23 февраля 2024, 09:15 | Обновлено 23 февраля 2024, 09:31
144
0

Кто лучше? Названы претенденты на гол недели в Лиге Европы

За признание сразятся четыре номинанта

23 февраля 2024, 09:15 | Обновлено 23 февраля 2024, 09:31
144
0
Кто лучше? Названы претенденты на гол недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Европейский футбольный союз по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы выделил четыре гола, которые номинированы на лучший гол недели в турнире.

В голосовании среди посетителей официального сайта УЕФА принимают участие голы в исполнении Альваро Джало из «Браги» в матче с «Карабахом», Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» в ворота «Фейеноорда», Бенжамена Бурижо из «Ренна» в матче с «Миланом» и Анхело Пресиадо из пражской «Спарты» в игре с «Галатасараем».

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Источник УЕФА
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